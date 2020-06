Anahí de Cárdenas preocupa con revelación: "Siento que he retrocedido" | VIDEO

Anahí de Cárdenas, luego de demostrarnos su esfuerzo y garra para enfrentar el cáncer mama durante los últimos meses, sorprendió a través de su cuenta de Instagram al revelar que había retrocedido.

¿Qué dijo Anahí de Cárdenas en Instagram?

Por medio de su red social, la joven publicó una grabación confesando su mea culpa por sus actitudes y error que cometió esta última semana luego de su actividad social.

"Ha sido una semana difícil. No ha sido una semana fácil. Por momentos he sentido que he retrocedido en muchas cosas de las que hablo y predico", manifestó la intérprete.

Además, contó: "Siento que de un momento a otro se me olvidaron esta semana y siempre creo que es bueno hacer un mea culpa y decir: 'Sí, es verdad. Quizás no he actuado de la manera que debí, o no me comporté a la altura'".

"Sea cuál sea el motivo. Puede ser que le contestaste feo a alguien, y toda esa filosofía zen que has venido practicando se fue por el tacho por 5 minutos. Sí, todos tenemos el permiso de reventar, pero siempre hay que reconocer, que es lo más importante", indicó.

Aunque la inicio parecía ser una tema de su salud, al final nos quiso recordar que nuestro comportamiento también es importante en nuestra vida diaria y con las personas que nos rodea.

"Este desayuno japonés se lo dedico a la introspección y las meas culpas, y reconocer. Es difícil, dejé que mi ego se meta en el medio. No soy la dueña absoluta de la verdad, ni nadie lo es, por eso estamos acá", finalizó la actriz.

Anahí de Cárdenas conmueve con emotivo mensaje a su papá por el 'Día del Padre'

"Hace muchos años, mis papas me dejaron en casa de el hermano de mi mama que vive en Indianapolis, supuestamente por un mes. Debía pasar con el y su esposa año nuevo y luego ir al colegio. Toda una experiencia para una niña de 11 años", agregó.

"No duré ni 2 semanas. El colegio empezó y nevaba, la comida era rara y las costumbres de las personas también. Por mas qie estaba en la casa de mi padrino, al que amo con locura. No era MI casa, no me sentía cómoda con los papas de la esposa de mi tío, todo me hacia acordar a Perú. Un día por la noche extrañé mucho a mis papas y los llame llorando, diciendo que los extrañaba que quería estar en lima con ellos", indicó la intérprete.

"Ni bien colgamos el teléfono mi papá se tomo un avión, y estaba en Indianapolis al día siguiente por la noche, y me trajo a lima. Así es mi papá. Se gano el apodo de Rintintin, porque siempre iba al rescate. Hasta el día de hoy, siempre viene al rescate. Te quiero mucho papa. Muchísimo. Espero que la vida nos siga dando momentos juntos por siempre. Feliz día Pa. Te quiero infinito", sostuvo Anahí.