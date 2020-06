Anahí de Cárdenas lamenta que FaceApp no distinga su género por estar sin cabello [FOTO]

La actriz Anahí de Cárdenas intentó sumarse a la fiebre del FaceApp al igual que numerosos artistas, sin embargo, fuerte fue la cólera al darse cuenta que la nueva herramienta para "cambiar el sexo" no podía identificar su género porque no tenía cabello.

Como se sabe, la actriz y cantante perdió el cabello tras batallar contra el cáncer. Hoy en día puede decir que lo venció tras una dura lucha de dolorosas quimios, una verdadera guerrera.

Anahí de Cárdenas es asidua a las redes sociales, y más aún el Instagram, por lo que no dudó en contar a sus miles de seguidores el incómodo momento que tuvo que pasar a causa del FaceApp. La joven tuvo que ponerse peluca para que la herramienta determinara que es una mujer.

"Me tuve que poner la peluca para que faceapp me reconozca como mujer... me dio un poco de cólera y pena a la vez. Como está hasta el algoritmo diseñado para que te reconozca como tal o cual. ¿Comentarios? Los leo...", escribió.

Sin embargo, Anahí de Cárdenas decidió tomarlo con buen humor y escribió: "De igual manera creo que se me ve bastante guapo".