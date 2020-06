Leslie Shaw: “No necesitamos de un hombre para sentirnos realizadas” | VIDEO

Leslie Shaw en medio de la cuarentena, decidió reivindicar su carrera musical por todo lo alto, estrenando un nuevo sencillo con la exitosa cantante Thalía y Farina, 'Estoy soltera'.

Tras convertirse en un hit en Youtube a solo unos días de su lanzamiento, la peruana en un entrevista quiso recordarle a todas las mujeres que con esfuerzo podemos conseguir nuestros sueños sin depender de nadie.

La cantante durante una conversación con Día D, se mostró contenta y emocionada por los frutos que está viendo poco a poco con su música en el extranjero. Por ello, aprovechó en revelar el motivo e importancia que tiene este tema para ella.

“Estoy feliz de que por fin pueda escuchar el trabajo de tanto tiempo con mi equipo. Me encanta cantarle a las mujeres, a mis seguidoras, que se sientan identificadas con mi música”,comentó Leslie.

“Me encanta la soltería, he estado soltera mucho tiempo, pero no hay nada como estar soltera, sin rendirle cuentas a nadie. Me encanta recalcar el poder que tienen las mujeres de ser independientes, que no necesitamos tener un hombre al lado para poder sentirnos completas o realizada", sostuvo la artista.

Además, confesó: “Trabajé con los productores que trabajaron con Nicky Jam, Paulina Rubio y Ricky Martín. Esto es fruto de mucho trabajo, puedo decirles que los sueños están para cumplirse, nunca se den por vencidos”, refirió tras su trabajo con Thalía.