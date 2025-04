Josetty Hurtado, hija del presentador Andrés Hurtado, se ha convertido nuevamente en el centro de atención, esta vez por su llamativo look con la exclusiva marca Louis Vuitton. A través de su cuenta de Instagram, la influencer peruana mostró un estilo que fusiona el coquette con lo moderno, dejando a sus seguidores impresionados por su creatividad.

Radicada en Estados Unidos, Josetty ha logrado destacarse como una de las influencers más audaces del mundo de la moda. Sus looks siempre destacan por combinar lujo, extravagancia y un estilo impecable, consolidándose como una de las figuras más excéntricas en el ámbito de las tendencias.

Josetty Hurtado sabe cómo dominar las tendencias de temporada, y su último look no es la excepción. Con un enfoque en el color mocha mousse, una de las tonalidades más destacadas de la temporada, la influencer peruana combina piezas casuales elevadas por la exclusividad de Louis Vuitton. Luciendo un sastre, cartera y botas de la icónica marca, Josetty logra un equilibrio perfecto entre lo sofisticado y lo audaz. Para dar vida a su look, complementa con un vestido blanco midi, creando una fusión de lujo y frescura que destaca por su originalidad y estilo impecable. Un claro ejemplo de cómo mezclar alta moda con tendencias actuales.