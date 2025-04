Cielo Berrios ha captado la atención pública no solo por la controversia en torno a su pareja, el futbolista Piero Quispe, y su presunto vínculo con la modelo Olenka Mejía, sino también por su fortaleza y enfoque en lo verdaderamente importante: su hija de cinco meses. Lejos de entrar en polémicas, Cielo ha optado por compartir momentos tiernos con su pequeña en redes sociales, ganándose el cariño de sus seguidores.

En paralelo, Berrios ha marcado estilo este verano 2025 con un look playero que resalta su elegancia natural. Aunque el tono Mocha Mousse domina la temporada, ella reafirma que el borgoña o vino tinto sigue siendo el favorito atemporal, ideal para resaltar bajo el sol.4o

La madre de la hija del futbolista peruano Piero Quispe se convierte en inspiración de estilo esta temporada de verano 2025 al mostrar su faceta más fashionista. Con un bikini blanco de corte clásico adornado con delicados bordados negros, marca la pauta del contraste elegante que nunca pasa de moda. Pero el verdadero toque de sofisticación lo dio con una imponente salida de baño tejida en punto transparente, en un tono borgoña —también conocido como burdeos o burgundy—, uno de los colores estrella del verano por su vibra lujosa y atemporal. El look combina sensualidad y elegancia sin esfuerzo, demostrando cómo llevar prendas playeras con un giro chic y en total sintonía con las tendencias del momento.

El auge del borgoña responde a la búsqueda de colores sofisticados, atemporales y versátiles. En plena era del “quiet luxury”, este tono encarna ese equilibrio perfecto entre sobriedad y opulencia. Además, es un color que transita sin esfuerzo entre estaciones: funciona igual de bien en climas fríos que en looks primaverales. Diseñadores como Bottega Veneta, Dior y Jacquemus lo han incorporado en sus colecciones recientes, desde total looks en cuero hasta detalles puntuales en accesorios. ¿El resultado? Una oleada de inspiración que ha invadido desde editoriales de moda hasta los looks urbanos más cool.