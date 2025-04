Esta política, instaurada en plena crisis económica bajo el gobierno del Partido Popular, tenía como fin atraer capital extranjero. No obstante, la actual administración de coalición de izquierda argumenta que esta visa ha contribuido al aumento del precio de la vivienda, especialmente en zonas con alta demanda y escasa oferta habitacional.

Aunque ya no se aceptarán nuevas solicitudes, quienes obtuvieron este visado anteriormente conservarán su estatus de residencia. Como alternativa, se considera el visado de residencia no lucrativa, una opción válida para ciudadanos no pertenecientes a la UE, entre ellos peruanos y latinoamericanos. Este visado exige demostrar ingresos mínimos de 28.800 euros al año, más un monto adicional por cada familiar dependiente.