Almendra Gomelsky luce totalmente renovada con la última versión de su cambio de look

Almendra Gomelsky reinventó su estilo con un corte de cabello al que pocas personas se atreven pues implica desprenderse de la mayor parte del pelo. Muchos peluqueros y expertos señalan que el corte pixie no es para cualquiera pues se deben asumir riesgos al obtener una versión totalmente nueva.

En esa línea, la reconocida actriz demostró que puede apostar por cambios radicales de looks y en su última instantánea de Instagram ha cautivado con su último estilismo para lucir el flamante corte de pelo en tendencia.

Celebridades como Anne Hathaway o Kristen Stewart no dudaron en añadir este corte a su lista de looks preferidos. Y es que con el tiempo hemos aprendido que no existe un solo modelo o peinado determinada. Atrás quedaron los días en que el cabello corto era exclusivo de los hombres y el largo de las mujeres.

Los beneficios de llevar la melena corta son muchísimos (por ejemplo, no hace falta gastar demasiado champú ni invertir demasiado tiempo en cepillar o peinar el cabello); sin embargo, más allá de ello lo más importante es sentirse cómoda y a gusto. Es decir, identificarse con la apariencia que nos brinda un look con la melena súper cortita.

Almendra Gomelsky, además, luce su corte pixie (el cual puede variar con capas más largas o cortas) con otros accesorios en el cabello que sirven mucho para mejorar los looks, sobre todo, cuando todavía uno no se acostumbra a un nuevo corte. Nos referimos a las pañoletas, gorros o pañuelos en la melena. Tenemos un sinfín de modelos, colores y texturas que podemos combinar según nuestros gustos. ¿Y tú wapa te atreverías a llevar el estilo pixie?