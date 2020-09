Gino Assereto se enfrenta a hater que lo criticó por pintarse las uñas

Gino Assereto ha sorprendido a sus fans con su radical cambio de look. Ante ello, muchos de sus seguidores tomaron a bien el cambio, resaltando su atrevimiento. Mientras que otros no han dudado en criticarlo, desde su color de cabello y hasta por pintarse las uñas.

A raíz de estos comentarios, la expareja de Jazmín Pinedo usó su cuenta de Instagram para publicar un post sobre su cambio de apariencia.

“Si no te gusta lo que ves hazte un favor y no comentes, tu paz ante todo”, escribió.

Sin embargo, hubo un comentario que molestó mucho a Gino Assereto, y al que respondió rápidamente.

“Esas uñas..... Creo q muy pronto será Gina”, fue el desatinado comentario de la hater.

"No contagies la ignorancia, quédatela para ti si no buscas la sabiduría", respondió Assereto bastante tajante, siendo respaldado por su seguidores.

Jazmín Pinedo aclara que no ha regresado con Gino Assereto

Después que corriera el rumor de una supuesta reconciliación con Gino Assereto, Jazmín Pinedo salió al frente para aclarar que no ha regresado con el padre de sus hijos. La conductora indicó que no está saliendo con nadie.

Asimismo, resaltó que no tiene que darle explicaciones de su vida a nadie.

“La gente se sigue sorprendiendo al vernos juntos. Somos dos papás que tienen una buena relación y que se van a seguir juntando por el bien de mi hija”, indicó la conductora de Esto es Guerra.

La joven indicó que hoy en día no quiere estar con nadie y le incomoda estar aclarando cosas de su vida privada.

“No estoy saliendo con nadie, no estoy con nadie, no quiero estar con nadie. Podría salir a estar aclarando, pero me da flojera. No tengo por qué darle explicación de mi vida a nadie”, dijo.

Finalmente, señaló que publica lo que gusta en su cuenta de Instagram, y no es para presumir. "Si a alguien no le gusta, me bloquea”, puntualizó.