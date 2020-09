Macarena y Paula Manzanal sorprendieron con revelador confesionario

Macarena Vélez decidió hablar para un confesionario que realizó Paula Manzanal en su cuenta de Instagram, mientras promocionaban un producto internacional.

Paula Manzanal en Instagram asombró a Macarena Vélez con sus preguntas

"Hola chicos, somos Pau y Maca. Hoy día vamos a responder cinco preguntas", inició la joven que radicaba en Australia.

Entre las preguntas que desarrolló la modelo que contrajo matrimonio el año pasado, fue sobre el código de amigas. "¿Estarías con el ex de una amiga?"

Ante ello, la expareja de Said Palao, reveló efusiva: " No hay forma, no hay forma, existen códigos".

Paula Manzanal mostró cómo luce su 'mansión' de Perú

La modelo recibió al programa de espectáculos ‘En Boca de Todos’ y mostró cómo es por dentro de su domicilio, incluso el bello jardín trasero en donde su pequeño hijo ha pasado la cuarentena jugando.

En el jardín se puede ver una piscina que está en desuso por seguridad para su bebé, pero también se pudo ver una cochera para 5 autos y un gimnasio personal.

¿Paula Manzanal vive sola con su hijo?

La influencer Paula Manzanal no radica en Perú, pero se quedó en el país por el cierre de fronteras por la pandemia del Covid-19. Su esposo, por su parte se quedó en el extranjero.