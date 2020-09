Marisol tras dedicarse a la cosecha: “Soy madre y padre para mis hijos"

Marisol se mantiene firme y fuerte por sus hijos pese a la crisis sanitaria que vive el país por el coronavirus. Ante ello, la cantante de cumbia se reinventó en la cosecha gracias a su chacra.

Pues, el amor infinito por sus herederos y padres, la ha llevado a mantenerse constante en su emprendimiento y gracias a su talento, decidió volver a la música con un nuevo sencillo en Youtube.

Marisol se reinventa con la cosecha y música

La artista confesó que sus ahorros se terminaron luego de haber estado sin poder dar conciertos durante la cuarentena.

Sin embargo, las inversiones inmobiliarias y sus chacras en la siembra de limones, la ayudaron a continuar con un ingreso económico.

“Estoy seis meses sin poder hacer shows musicales y mis ahorros se han acabado. Todos estos días le he agradecido a Dios por haberle hecho caso a mis padres y poder invertir en comprar mis chacras y algunos inmuebles, que hoy en día me están salvando”, indicó al Trome.

Marisol, madre y padre para sus hijos

La 'Faraona de la Cumbia' destacó durante la entrevista con el medio local como es el rol que desempeña como padre y madre para sus hijos, a quienes les inculca con el ejemplo.

“Soy madre y padre para mis hijos, y no les puede faltar nada. La chacra está produciendo limones y ahí vamos. Menos mal que nunca me he emborrachado con la fama", sostuvo.

Además, destacó: "Sé que hay momentos buenos y malos, y uno tiene que adaptarse. No tomo ni fumo, así que nunca he despilfarrado el dinero, sino que lo invertía”.

La intérprete contó que el 31 de octubre realizará un concierto para continuar apoyando a sus músicos: “Cantar me reconforta, me hace feliz y también es un apoyo para mis músicos”.