Marisol confiesa que tuvo coronavirus y contagió a toda su familia | VIDEO

Marisol tras reivindicarse trabajando en su chacra de Jayanca en Lambayeque, sorprendió a sus seguidores al contar el difícil momento que enfrentó al haber tenido coronavirus.

Aunque la noticia lo mantuvo en privado, recuperada confesó al programa de Magaly Medina que llegó a contagiar a su familia, revelando los síntomas que presentaron ante el virus.

Las cámaras de 'Magaly TV, la firme' llegaron hasta la casa de la 'Faraona de la cumbia' para revelar cómo la intérprete pese a no poder brindar un concierto hasta fin de años, se encuentra cosechando en su tierra para generar ingresos.

¿Cuáles fueron los síntomas que tuvo Marisol al tener coronavirus?

En las imágenes se pudo ver a una mujer aguerrida, sin embargo, de un momento a otro los síntomas del COVID-19 llegó alertarla que había contraído la enfermedad.

“De pronto comencé a sentir fiebre, escalofríos, me dolía el cuerpo horrible. De pronto veo a mi mamá que al otro día se pone mal, luego mi hijo y al cuarto día se pone mal mi papá”, sostuvo la artista.

Aunque la cantante en su momento prefirió no contar nada a los medios, más tranquila conversó del tema, demostrando que ya se encuentra bien de salud y todo quedó en el pasado.

Marisol continua con la cosecha de los limones y otro frutos, así como la venta de la palta y demás hortalizas

¿Cómo hace con la música Marisol en la cuarentena?

"En las mañanas estoy en mi chacra, en las tardes estoy viendo qué hago con la música. Estoy grabando en un pequeño estudio que hice en mi casa", indicó al Popular la cantante.

Marisol responde a Nicole Pillman tras criticarla por pedir conciertos

Luego del comentario de Nicole Pillman, quien indicó que estaba desacuerdo con Marisol al pedir que vuelvan las presentaciones musicales tras reunir a más de 1.000 personas, la intérprete de 'La escobita' se pronunció:

“Mencionó que los conciertos virtuales son una opción, pero eso no es rentable (...) Los conciertos online solo salvan uno o dos días. No sé si trabaja, pero no tiene una empresa musical, como es mi caso”, acotó la vocalista de cumbia.

