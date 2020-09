María Pía Copello festeja por sus 2 millones de views en YouTube con su tema ‘Like’

María Pía Copello se encuentra muy feliz por la buena acogida que ha tenido su canción ‘Like’, el cual protagoniza junto a su hija menor Catalina y que tiene la participación de varias figuras de la farándula.

Por ello, para festejar el éxito del tema la exconductora de Esto es guerra celebró junto a su hija menor con una serie de fotos para compartir su alegría con sus seguidores en Instagram.

“Los 2 MILLONES de #Like. ¡Muchas gracias por las más de 2 millones de reproducciones al videoclip oficial de #Like! ¡A bailarla en casa este fin de semana! Espero que todos se unan al #LikeChallenge”, escribió la ex animadora infantil.

Como se sabe, ‘Like’ fue estrenado a lo grande pues no solo se lanzó a través de las redes sociales, sino también en plataformas musicales, y en el programa de competencia que ella antes conducía, al que regresó para conducir por sus 2020 programas.

Pedro Suárez Vértiz habló de las hermanas Copello: “Son un ejemplo a seguir”

El cantante Pedro Suárez Vértiz envió un saludo especial a María Pía Copello, por su video musical ‘Like’ y convertirse en una influencer en redes sociales junto a su pequeña hija Catalina.

El músico destacó que María Pía y su hermana Anna Carina hayan sabido salir adelante en sus carreras sin escándalos.

“No es un secreto el cariño que les tengo a las Copello. Las conozco desde niñas y las veo como un ejemplo a seguir. Tienen una carrera impecable, sin escándalos, puro talento y sobre todo son muy trabajadoras. Con ellas aprendí que no hay que ser una inmoral para triunfar. Disculpen la crudeza.

¡¡¡María pía me sorprendiste totalmente con LIKE, tu nuevo single!!!

Te felicito por tu valor y la capacidad de reinventarte y trabajar por tus sueños.

Dices una gran verdad en la letra, pues hoy todos los artistas compran seguidores por millones para inflar sus redes sociales. Sin saber que eso se delata al toque porque sus indicadores de interacción (visibles a todos), es 0%.

Catita, tu princesa, te roba el show y juntas brillan como estrellas que iluminan el Perú y hoy con el internet, ¡!brillan en el mundo!!

Te deseo muchísimos éxitos y espero ver más de esto. No hay límites para las Copello y yo las aplaudo.

A quienes aún no han escuchado su canción, búsquenla como LIKE de PIA COPELLO y disfrútenla.

¡¡No se queden sin ver el video en Youtube!!

Brilla y vuela alto mi querida amiga

Buenos días amigos y feliz Domingo para todos!!!

PD: Lucha y Anna Carina, que guapas salen. La familia lo es todo”.