Karla Tarazona: otra expareja de su novio hace grave acusación sobre él

Luciana Onetti, expareja del novio de Karla Tarazona, salió al frente para hablar de Rafael Fernández. La mujer indicó que el futuro esposo de la animadora siempre promete lo mismo a todas sus parejas.

Onetti apareció en el programa de Magaly Medina para hablar del novio de Karla Tarazona. Cabe señalar que no es la primera vez que una ex de Rafael Fernández sale a hablar mal de él ante cámaras.

En esta entrevista, la mujer lo tildó de mentiroso. “Es una persona muy mentirosa. (...) En cuanto a lo que yo veo en televisión súper cariñoso sí, que quiero casarme también, que quiero tener una hija mujer también, etc”, indicó.

Sin embargo, lo que más sorprendió, es que Onetti hiciera una fuera afirmación sobre Fernández.

“Rafael no puede tener hijos, entonces me parece mal que le ofrezcas a tu actual pareja tener una hija o tener más hijos si tú sabes que no puedes tener más hijos. Él se hizo la vasectomía, por lo que me explicó se la revirtió, pero no ha resultado”, acotó Luciana Onetti.

Por último, Luciana aseguró que su relación con el novio de Karla Tarazona duró hasta junio de este año, y no terminó en el 2018, como le dijo a la conductora de TV.

Karla Tarazona confiesa si terminó su relación tras declaración de joven

Karla Tarazona decidió revelar a través de su cuenta de Instagram si aún mantiene su compromiso tras la entrevista que dio, Paola Félix, expareja de su futuro esposo.

La locutora de radio por medio de su red social aceptó que le hagan preguntas sus seguidores. Ante ello, un usuario le cuestionó si aún continuaba con Rafael Fernández, después de darse a conocer la declaración que hizo Paola.

Tarazona expresó su felicidad y confirmó que continúa su relación, acompañada de una grabación donde lucían juntos.

A su vez, en otra imagen acompañada de una romántica melodía expuso los mensajes positivos que recibe de su público por su compromiso.