Mamá de Traúco respalda a su nuera tras nueva relación de su hijo

¡La respalda! La madre del futbolista Miguel Trauco mostró su total respaldo a su nuera y madre de sus nietos, tras la difusión del nuevo romance de su hijo con la modelo Valeria Roggero.

¿Qué dijo la mamá de Miguel Trauco?

La encargada de confirmar que Miguel Trauco y Karla Galvez están separados, fue la madre del seleccionado, quien también resaltó que su nuera ya sabe del romance de su hijo con la sobrina de Jefferson Farfán, Valeria Roggero.

En los chats mostrados por el programa de Magaly Medina, se puede ver que la señora apoya a su nuera diciendo que ella es la que más sufre por la noticia. La señora también reveló que su hijo y Karla Gálvez están separados desde hace más de un año.

“Un año y medio ya están separados, ella ya sabe que está con ella”, mencionó la mamá del seleccionado.

¿Qué dijo la esposa de Miguel Trauco?

Tras la revelación del video de Miguel Trauco, Karla Gálvez resaltó que ella ya no tiene una relación con el futbolista.

"Debido al constante acoso de los medios, me veo obligada a brindar la presente declaración: El señor Miguel Trauco y yo, ya no mantenemos una relación de pareja. La relación que tenemos actualmente se restringe a nuestras responsabilidades como padres”, indicó en su cuenta de Instagram.

También dejó en claro que no dará ninguna declaración para la prensa sobre la vida sentimental del padre de sus hijos.

"Yo no tengo ningún conocimiento o interés de su actuar en su vida privada, por lo que no me corresponde brindar ninguna declaración al respecto. Las noticias que lo involucran, solo le conciernen a él”, expresó.

¿Qué pasó con Miguel Trauco y Valeria Roggero?

El programa de Magaly Medina reveló una nota, en donde el defensor de Saint-Étienne Miguel Trauco y Valeria Roggero fueron captados en un restaurante peruano en Milán, Italia.

Según se reveló en la nota, esta no sería la primera vez que la sobrina de Jefferson Farfán y el futbolista están juntos.