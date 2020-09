Tula contó la última conversación que tuvo con Carmona antes de su estado vegetativo

Tula Rodriguez rompió su silencio para contar detalles inéditos de su vida personal en medio de la difícil situación que enfrenta al tener a su esposo en estado vegetativo hace dos años.

Sin embargo, la conductora se mantiene optimista ante la salud de Javier Carmona y decidió confesar la última conversación que tuvo con él en la ambulancia antes de ingresar a la sala de operación.

La presentadora en una entrevista con 'Estas en todas' contó que entre bromas le decía al empresario que la última persona que vería antes de partir sería la de ella. Lamentablemente, así ocurrió antes de quedar en estado crítico.

¿Cuál fue la última conversación que tuvo Tula Rodríguez con Javier Carmona?

Rodríguez se emocionó al recordar aquel instante que acompañó a su esposo en la ambulancia para ser internado de emergencia en una clínica:

"Mi esposo, cuando pasa lo que pasa, pudo haberse ido directamente al hospital o la clínica porque él no estaba bien. En la ruta, cuando estaba en la ambulancia, me contaba lo que había pasado y yo le dije ‘pero hubieras ido y me hubieras llamado’", indicó.

Pero, Javier Carmona le dijo:"Estaba sintiéndose mal y él decía ‘es que sin ustedes yo no podía hacer nada’. Entonces eso es el matrimonio, hasta sus últimos alientos nos fue a buscar”, confesó la actrz.

Además, se refirió también a las críticas que ha recibido por seguir adelante y mostrarse feliz a pesar de la situación de Javier Carmona, y contó un poco más de esa última conversación con su esposo.

“Una tiene que hacer lo que siente, porque yo no puedo pretender, nadie sabe mi lucha, mis lágrimas y creo que hay que hacer honor a la personas. Javier está feliz que salga adelante, que salga a trabajar porque yo soy cabeza, tengo que sostener a nuestra hija. Hay una conversación que quedará, cuando estuvimos en toda la ruta y cuando conversamos antes de ingresar a sala: 'si algo pasa estas tú y necesito que tú seas la responsable de nuestra hija”, le dijo su esposo según contó.

Tula Rodríguez entre lágrimas confesó que se volvería a casar con Javier Carmona

La figura de América Televisión manifestó que volvería a decir mil veces 'sí' a Carmona porque se casó enamorada.“Me casé con un hombre maravilloso, con el que siempre soñé, un bien padre”, acotó.

Pese a la actual situación en la que se encuentra el padre de su hija, agregó: “Hoy estamos juntos, en una situación diferente pero juntos, y como una vez le escribí, nosotros si bien es cierto no podemos hablar, cuando nos miramos siento que nos amamos”.

Tula reafirmó su promesa ante las cámaras y luchará por su pequeña junto a su esposo hasta que la muerte los separe. “Yo no tengo ninguna deuda por saldar ni Valentina tampoco, nosotras no tenemos ninguna deuda con mi esposo, nada”, finalizó.