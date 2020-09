Tula Rodríguez furiosa pidió respeto a Arturo Chumbe tras incómodo comentario | VIDEO

Tula Rodríguez se manifestó claro y directo hacia Arturo Chumbe, exigiéndole respeto hacia los comentarios que emitió al jurado de Divas en 'Esto es guerra'.

Durante la última emisión del reality de América Televisión, la conductora de 'En boca de todos' se presentó una vez más en la gala especial de baile que emite el programa.

¿Qué pasó entre Tula Roríguez y Arturo Chumbe?

La presentadora emitió su opinión como parte del pensamiento que compartía con compañeras Daniela Darcourt y Belén Estévez, quienes sintieron que la última fecha del concurso las participantes no se habían esforzado lo suficiente.

Ante ello, el coreógrafo Arturo Chumbe indignado por las palabras del jurado, respondió disconforme tras lo señalado por la argentina que fue respaldada por Tula Rodríguez.

Belén Estévez indicó a Chumbe: "Lo que yo estoy viendo y no me parezca no significa que no haya realizado (Arturo Chumbe) una coreografíamejor, no tiene nada que ver una cosa con a otra".

Por su parte, Arturo Chumbe respondió: "Bueno tendrás que llevar a tu casa y verla repetición". Inmediatamente Tula Rodríguez señaló sorprendida al escuchar al bailarín, "¿Perdón? Arturo un poquito más de respeto también".

Tula Rodríguez en Instagram dedicó conmovedor mensaje a Javier Carmona

Javier Carmona estuvo en el Instituto Nacional Cardiovascular, pero fue llevado a su domicilio por la pandemia del coronavirus. Por ello, Tula contó los cuidados necesarios para atender a su esposo:

“Es muy fuerte, pero también es un acto diario de amor. Yo prometí estar con él en las buenas y en las malas, en la salud, la adversidad. Al inicio cuesta, pero cuando estamos juntos, con mi niña, es algo hermoso. Ella crece sabiendo que está con papito en todos sus momentos”, reveló la actriz a ‘Ojo’.

“Yo les podría responder: ‘¿Y cómo mantengo a mi marido, si no tengo que hacer lo otro? También a veces he leído: ‘Ay, ya estará feliz pues, porque ya heredó o ya tiene una manutención’. Y no saben que no tengo manutención, ni seguro, ni nada, yo solvento al cien por ciento todo”, añadió.

Tula Rodríguez y su divertido vídeo junto a su papá en redes

Tula compartió una divertida grabación en su plataforma digital, demostrando el buen sentido del humor que padre e hija tienen con un episodio en medio de la pandemia.