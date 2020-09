Del Solar: “Impulsar una vacancia en esta crisis es la más flagrante muestra de incapacidad moral"

Salvador del Solar rompió su silencio por medio de su cuenta de Twitter, luego del pedido de la vacancia presidencial que solicitó el Congreso de la República tras la difusión de unos audios sobre el caso Ricardo Cisneros, más conocido como 'Richard Swing', que vinculan al presidente Martín Vizcarra.

¿Qué dijo Salvador del Solar?

El exprimer ministro aunque no suele pronunciarse a través de su red social, ante lo ocurrido, se manifestó en contra de la vacancia al encontrarnos en una crisis sanitaria.

“Impulsar una vacancia presidencial en medio de esta crisis es la más flagrante muestra de incapacidad moral permanente”, comentó el intérprete.

Impulsar una vacancia presidencial en medio de esta crisis es la más flagrante muestra de incapacidad moral permanente. — Salvador del Solar (@saldelsol) September 11, 2020

El Congreso aprueba moción de vacancia presidencial a Martín Vizcarra por incapacidad moral

Tras el escándalo político que generó los audios que implican al mandatario sobre el caso de Ricardo Cisneros, una mayoría de legisladores del Congreso de la República votaron a favor de la moción de vacancia presidencial.

Con 65 votos a favor, 24 en abstención y 36 en contra, el Pleno del Congreso aprobó la moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra por incapacidad moral.

¿Qué dijo Martín Vizcarra sobre la filtración de audios en el Congreso?

El presidente Martín Vizcarra no negó la existencia de los audios expuestos por Edgar Alarcón. El mandatario aseguró la existencia de la conversación privada con sus asesores, aunque manifestó que son reuniones que se dan en cualquier institución y que siempre reafirmó su compromiso con la verdad.

Además, dejó en claro que no renunciará y que si quieren vacarlo estará ahí para dar la cara. "Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y con la conciencia tranquila (...) No voy a renunciar, yo no me corro", sostuvo la primera autoridad del país.

"Las fuerzas democráticas del Congreso no pueden prestarse a este juego sucio, subalterno y perverso de aquellos sectores que buscan desestabilizar y manchar honras de personas, únicamente por intereses políticos y electorales", acotó.