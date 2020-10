Vernis Hernández reaparece con nuevo tema junto a Rommel Hunter

Tras caer en depresión a raíz la pandemia, Vernis Hernández decidió reinventarse y seguir adelante con su música. Esta vez, la cantante salsera lanzó un nuevo tema junto a Rommel Hunter. Se trata de ‘Por última vez’.

Como se recuerda, la artista confesó que había caído en depresión porque la pandemia la agarró sin ahorros, más aún cuando el padre de su hijo aún no se hacía responsable de la manutención del pequeño.

“Vendí de todo. Caí en depresión los primeros meses. Yo sufro de depresión, esto fue un golpe fuerte, no tenía de dónde sacar, se vinieron cosas encima, pero ahí estamos avanzando poco a poco. Y el padre de mi hijo sigue evitando su responsabilidad. Toda esta ansiedad me hizo comer mucho más y por eso he subido de peso”, sostuvo en su momento a Ojo.

Hoy en día, la cubana reaparece reinventada, con una nueva propuesta para el público, con su preparación de tortas y su nuevo tema junto al cantante Rommel Hunter.

“Ha sido un placer cantar al lado de Vérnis, ella tiene un registro vocal muy particular. Nuestras voces se acoplaron de inmediato y salió una bonita canción”, dijo Rommel, quien adelantó que se vienen más novedades en su carrera.

El video se grabó en medio de la pandemia pero siguiendo todas las medidas de seguridad. Actualmente, el cantante cuenta con 6 discos con letra de su autoría donde destacan los géneros latinos, y en salsa invitó a una exponente femenina Vernis Hernandez a formar un feat en la canción ‘Por Última Vez’. Ahora está trabajando en un nuevo álbum, pues espera dar a conocer su música internacionalmente.

Verniz Hernández hace frente a la pandemia haciendo tortas

Por su parte, Vernis Hernández tampoco se queda ahí, pues recientemente lanzó su tienda virtual de pasteles.

"Feliz con mi nuevo emprendimiento, mi gente linda. Yo misma los preparo con mucho amor. Gracias a todos los que me están apoyando haciendo sus pedidos", escribió la cantante en su cuenta de Instagram.