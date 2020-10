Paloma Fiuza: "He decidido no exponer mi relación"

Paloma Fiuza aclaró que no hablará de su vida privada, una decisión que tomó junto a su pareja. Como se recuerda, el novio de la brasileña no es del mundo del espectáculos.

La joven fue invitadca al programa Mi mamá cocina mejor que la tuya donde después de las grabaciones la producción la abordó para preguntarle sobre su relación, a lo que ella muy tajante dijo: "De mi vida privada no hablo mucho".

La integrante de Esto es Guerra señaló que está muy tranquila y feliz, pero tomó una decisión con su pareja de no exponer su relación.

"Mi corazón está ocupado. Los dos hemos decidido no exponer nuestra relación y, la verdad, así nos va muy bien, así estoy feliz. Puedo decir que estoy en un momento profesional y personal muy bueno", señaló.

Como se recuerda, Brenda Carvalho contó que Paloma y ella congelarán sus óvulos juntas, a lo que ella contestó: "Sí, quiero hacerlo con Brenda, las dos vamos a hacerlo juntas, en eso quedamos, pero este año como fue muy loco, al final no lo hicimos, pero nos estamos programando para hacerlo el próximo año".

Paloma Fiuza resaltó que durante la pandemia se ha dedicado a reforzar su canal de YouTube y manejando algunas marcas.

"Creo que ahora todos estamos muy involucrado con las redes sociales, estamos trabajando bastante en eso, y todo es siempre con mucho amor y cariño. Ojalá que el próximo año vengan muchas sorpresas más", concluyó.

Paloma Fiuza quiere congelar sus óvulos

Como se recuerda, Paloma Fiuza señaló que le seguirá los pasos a Alejandra Baigorria, quien congeló sus óvulos porque quiere ser mandre más adelante.

“Sí he pensado, pero este año se frenó todo por el tema de la pandemia, más adelante, Por ahora no puede tener un bebe, me encantaría, así que será más adelante. Sé que Alejandra (Baigorria) lo hizo y me parece excelente, vamos a ver qué pasa”, indicó la integrante de Esto es Guerra.