Brenda Carvalho quiere ser madre: "Congelaré mis óvulos con Paloma Fiuza"

Al igual que Paloma Fiuza, Brenda Carvalho expresó su deseo de ser madre. Sin embargo, duda que sea pronto, es por ello que ha decidido congelar sus óvulos. La brasileña, por ahora, está abocada a otros planes.

Asimismo, la bailarina señaló que la decisión ya está tomanda y que lo hará junto a Paloma Fiuza.

"Pues Paloma y yo lo vamos a hacer juntas, las dos hemos tomado la decisión, lo estamos evaluando, y lo vamos a hacer juntas. Nosotras siempre estamos muy unidas, estamos sumamente conectadas, ya hemos conversado de ese tema, ya tiene un buen tiempo, y solo falta concretar", indicó.

Brenda Carvalho da detalles de su relación con Julinho

Como se sabe, la rubia tiene una relación estable con Julinho. Ante ello, la bailarina indicó que el secreto es ser amigo de tu pareja.

"El secreto está en la comunicación y en ser amigo de tu pareja, hemos descubierto que nuestra relación funciona gracias a la amistad que tenemos, nosotros siempre fuimos mejores amigos y eso influyó mucho. La relación dura cuando compartes con tu pareja los malos y los buenos momentos. Y es normal tener conversaciones y discusiones, pero lo importante es tratar de entender a tu pareja para llevar la relación en paz", aseguró la joven.

Finalmente, Brenda Carvalho pidió a sus seguidores que no bajen la guardia ante la pandemia.

"Ahora ya depende de ti, no dejes de cuidarte, usa tapabocas, lávate siempre las manos, ¡no bajemos la guardia! No existe una vacuna aún, no tenemos la solución, por favor, cuídate y cuida a tu ser querido, no queremos cosas peores", indicó la brasileña, quien está preparando una hermosa campaña virtual para Navidad.