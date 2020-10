Hacker extorsiona a Brenda Carvalho para devolverle su cuenta | VIDEO

Brenda Carvalho reveló que los hackers no solo se apoderaron de todas sus cuentas, sino que también la están extorsionando con una fuerte suma de dinero para que pueda tener sus redes sociales nuevamente.

La brasileña señaló que gracias a profesionales pudo recuperar su cuenta de TikTok y de Facebook. Sin embargo, le ha resultado imposible abrir su cuenta de Instagram, donde tenía más de un millón y medio de seguidores.

Ante ello, los hackers se han comunicado con ella poara pedirle 2 mil dólares para devolverle su cuenta. Incluso tiene el nombre y cuenta de la persona que la llamó, pero ella no hará caso a esta extorsión.

Con mucha pena, la bailarina señaló que piensa abrir una nueva cuenta de Instagram, y empezará desde cero, pues sabe que una vez que entregue el dinero a los delincuentes, ellos seguirán pidiéndoles más sumas de dinero.

Brenda Carvalho indicó que solo le queda seguir adelante, es por ello que ahora está preparando su show para este 31 de octubre. De esta manera, la rubia regresa a sus eventos infantiles, esta vez de manera virtual.

Brenda Carvalho revela que quiere tener gemelos

Brenda Carvalho reveló que para el 2021 le gustaría tener dos hijos, para ser más exactos, le encantaría tener gemelos. Como se recuerda, la rubia tiene una relación estable con el exfutbolista Julinho.

“Sí, quiero tener dos bebés hermosos, pero ahorita no es el momento. Por la pandemia que estamos viviendo no me siento segura para embarazarme. Si Dios quiere y me lo permite, el próximo año podría ser el momento para ser madre y que sean dos de una sola vez”, agregó.