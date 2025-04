La pareja del momento continúa conquistando tanto en lo musical como en el street style. Tras el lanzamiento de su nuevo álbum conjunto I Said I Love You First, compuesto por 14 temas con la voz de Selena Gomez y la producción de Benny Blanco —además de colaboraciones con nombres como Gracie Abrams y The Marías—, la dupla demostró que también hacen armonía perfecta en el vestir.