Deyvis Orosco: "Cassandra es la mujer que ha equilibrado mi vida"

Desde que decidió emprender su carrera de cantante se dio cuenta que no sería fácil trabajar con perfil bajo y lejos de escándalos, razón por la cual Deyis Orosco se vio en la necesidad de viajar a Colombia para hacerse un nombre. El tener un legado como el Grupo Néctar y ser hijo de Johnny Orosco tampoco le hizo la tarea más fácil, al contrario, tuvo que probar a muchos que nadie le había regalado nada y que talento tenía de sobra.

A través de una extensa entrevista a Wapa.pe, Deyvis Orosco explicó que está donde está gracias a dos mujeres en su vida: A su madre y a su novia Cassadra, la primera lo guió en cada paso, y la segunda lo ayudó a equilibrar su vida.

Eres uno de los artistas que no se ha dejado vencer en esta pandemia....

Siempre he pensado en que las adversidades no hay que tomarlas como problemas, sino como oportunidades. Así que en esta pandemia, con las medidas de seguridad necesarias, la he tomado como más fuerza y mucha entereza. Le dije a mi familia, esto no puede parar. Y así empezamos a sacar temas, a manejar las redes sociales y a grabar el video de Amor a primera vista.

¿Fue una gran responsabilidad ser hijo de Jhonny Orosco?

Sí, claro. Era un chico de 20 años con un legado enorme como el de Néctar. Muchos pensaron que me iba a terminar aplastando, y no los juzgo, porque sí era complicado, sobre todo porque no solo era el Grupo Néctar, sino el nombre de Johnny Orosco, y pude sacarlos adelante.

Pero uno pensaría que con ese legado iba a ser más fácil...

Claro que fue difícil, sumamente difícil. Sobre todo en un país como el nuestro, que siempre está al frente el tema del espectáculo. Y lo he respetado siempre, recuerdo que me preguntaban qué cosa tenía que decir, les decía: 'he sacado una canción', y me respondían pero eso no vende. Yo no me molestaba, entendía su trabajo, pero sí fue difícil. Pero creo que desde que las excusas se inventaron los problemas se acabaron, así que empecé a hacer mi propia historia. Decidí irme a Colombia, empecé desde cero, luché mucho y regresé ya con una carrera.

¿No perdiste el piso en este proceso?

Era muy fácil que yo me pierda, sabía cómo era el mundo de la música, pero no conocía el mundo de la televisión, de la farándula. Era muy diferente para mí. Ingresé como actor también, pero tenía siempre a mi familia. Mi ancla siempre fue mi madre, mi hermano que lo recibí desde los 7 años (desde que su padre murió), que fue como mi hijo.

¿Tu madre fue tu cable a tierra entonces?

Ella ha sido mi columna, mi cable a tierra, mi respaldo, mi todo. Yo tenía que darle el ejemplo a mi hijo y le prometí a mi madre que siempre iba a serlo. Que ella perdió a su esposo, pero no a su hijo. Mi madre siempre estuvo conmigo, incluso cuando yo le dije que quería ser como mi padre, ella me dijo que cada persona era única, que sea mejor que él.

¿Y tú qué legado le dejarás a tus hijos?

La vida es linda, pero no los pienso criar solo con consejos, porque al final solo son palabras. Los voy a educar con el ejemplo. Ellos sabrán que si quieren cosas en la vida deben trabajar muy duro. Aún tengo la casa de Collique, si Dios me da la dicha de ser padre los voy a llevar a que conozcan mis inicios, que sepan mi historia, la de Néctar, que suban los cerros donde yo jugaba de chiquito, para que sepan cómo inició todo esto. A mí me criaron en una familia muy sencilla, pero de valores muy grandes.

¿Quién es Johnny Orosco en tu vida?

Es mi mentor, mi ejemplo, mi primer ídolo.

¿Cassandra?

Es la mujer que ha equilibrado mi vida. Yo viví recorriendo el mundo, pero desde que Cassandra llegó a mí, ella es mi vida personal. En la actualidad, Cassandra es mi cable a tierra, fue el estabilizador que mi vida necesitaba para poder disfrutarla ahora como la vivo. Ella no solo está en los shows, sino en los momentos difíciles que es justamente donde se ven a las parejas.

¿El arbolito?

Infaltable en una fiesta. Fue la canción de la década. ¿Cómo la macarena? Tal cuál (risas), imagínate.

¿Jessica Netwon?

Mi suegra querida, la cual quiero mucho. Tengo la suerte de conocerla como persona. Nosotros los que estamos en televisión mantenemos un personaje, pero cuando se apaga el micro y la cámara, uno es una persona como cualquiera. Yo tengo el gusto de conocerla a ella tal cual, y sé que es increíble. Desde que llegué a esa familia me ha recibido con los brazos abiertos. Jessica es mi familia. Y vamos a crecer pronto.

¿Ya quieres tener hijos?

Mi suegra me pide uno. Yo le digo, te voy a dar dos que yo soy poderoso (risas). Mi suegrita se ríe. Ella, mi suegra, mi nuera, toda la familia me ha acogido muy bien.

¿Matrimonio antes que hijos?

Cassandra viene de una familia muy tradicional y yo respeto mucho eso. Esta cuarentena ha fortalecido mucho la relación, ha servido mucho para hablar del tema (matrimonio e hijos), que pronto ya lo sabrán.

¿Juntas el amor con los negocios?

Estamos involucrados totalmente. Ahora ella se está preocupando por la parte comercial, se ha logrado alianzas gracias a ella. Yo agradezco a las marcas que se han sumado a apoyar la música que hoy en día está tan golpeada.

¿Por qué ahora estás mucho más abierto a tu vida privada?

Lo que pasa es que vivimos en una era distinta, es la era digital. Más allá de ya no querer hablar, soy un tipo que siempre va a mantener mi vida privada al margen. Solo que decidí abrirme un poco más porque es inevitable, cuando iniciamos la relación ella no pertenecía a este medio, entonces siempre publicaba mensajes y detalles muy lindos en las redes. Y había respuestas malintencionados que decían que solo el interés venía de ella. Yo soy un caballero y el tema no solo es retribuir a lo que ella siente, sino hacerle saber que no está sola. Así que dije, 'a ver, vamos a romper esto'. Así empezó todo, ahora compartimos lo que sentimos, pero solo publicamos lo que queremos que sepan, hay cosas que solo quedan para nosotros.

¿Habrá concierto virtual?

Sí, este sábado 24 de octubre con toda la orquesta. No pueden perdérselo. Pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma de Teleticket.