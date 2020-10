“Pedro el escamoso”: protagonista confesó estar sin empleo y endeudada

Sandra Reyes protagonizó la telenovela “Pedro el escamoso” en el 2001, junto a Miguel Varoni. Tras esa participación, la actriz logró fama internacional. Sin embargo, confesó que hoy en día no está pasando por un buen momento a raíz de la pandemia.

La intérprete de Paula Dávila se encuentra sin trabajo y endeudada. Además resaltó que no está alejada de la TV porque así lo quiere, sino porque no la han llamado para ninguna producción.

“La gente dice que yo me alejé de la televisión, eso no es cierto. No he tenido trabajo, que es distinto. A mí me encanta actuar, yo amo actuar y hacer televisión, pero he tenido épocas en que no he tenido trabajo, entonces no es que yo me haya alejado, es que me alejaron un poco. No sé si es que no estaba lista para los personajes”, explicó en el medio “Las 2 Orillas” de Colombia.

Sandra Reyes señaló que está viviendo de sus ahorros hace dos años, hecho que le preocupa mucho.

“Yo he durado hasta dos años sin trabajo, pagando arriendo, salud, todo lo que tiene uno que pagar. Yo en este momento estoy endeudada como nunca en mi vida, y la gente cree que pues yo nado en millones, y no. Realmente es duro”, detalló.

La actriz indica que su situación se ha visto afectada a causa de la pandemia y las dificultades que enfrentan los actores en Colombia. Asimismo, resaltó que las figuras de TV no perciben regalías por las repeticiones de las producciones.

Pedro, el escamoso: el radical cambio de Paula Dávila tras volverse hippie

Después de 20 años, los actores han cambiado notoriamente. Uno de ellos es ella, Sandra Reyes, quien decidió cambiar totalmente de vida. Hoy en día vive alejada de la ciudad, cultivando su propia comida y con una nueva ideología de vida.

Asimismo, señala que su personaje en Pedro, el escamoso es la antítesis de ella misma, pues hoy en día odia los tacones y los trajes apretados.

"La minifalda es lo más incómodo que hay. A mí lo que me gusta es la comodidad, amo las faldas largas. Los tacones son una tortura", indicó la actriz a Caracol Televisón.

Respecto a su nueva vida, la recordada actriz declaró que está orgullosa de ser hippie. "La cultura hippie es una cultura de vida", señaló.

Hoy en día, Sandra Reyes no usa productos estéticos, mucho menos se pinta el cabello. Muy orgullosa señala que no le preocupa que las personas sepan la edad que tiene a través de su físico.

¿De qué trata Pedro, el escamoso?

Un hombre llega a la ciudad en busca de un mejor futuro, trabaja como chofer en una empresa y se enamora de la secretaria de su jefe.

¿Cuándo se estrenó Pedro, el Escamoso?

Pedro el Escamoso es una telenovela colombiana de Luis Felipe Salamanca y Dago García producida y transmitida por Caracol Televisión entre el año 2001 y el 2003.

¿Quiénes protagonizaron Pedro, el Escamoso?

Fue protagonizada por Miguel Varoni y Sandra Reyes, con la participación antagónica de Javier Gómez y las actuaciones estelares de Alina Lozano, Fernando Solórzano, Jairo Camargo, Álvaro Bayona, Andrea Guzmán, Diego Ramos y Marcela Mar (en ese entonces conocida como Marcela Gardeazábal).

El baile del Pirulino en Pedro, el Escamoso