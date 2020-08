Brenda Carvalho denuncia acoso sexual y hackeo en sus redes sociales | FOTO

Brenda Carvalho decidió no callar y denunciar por medio de su cuenta de Instagram que ha sido víctima de acoso sexual por medio de una transmisión en vivo.

A su vez, la exintegrante de Axe Bahía pidió disculpas por haber recibir su público algunos mensajes no deseados por parte de hackers que se han apropiado de sus redes sociales.

Ante lo ocurrido, la pareja de Julinho hizo público un comunicado de prensa manifestando su indignación por el desagradable hecho que pasó por parte de un usuario.

"Hace unos días vengo recibiendo mensajes obcenos en mis videos en vivo, cosa que es acoso penado por ley y ya estoy tratando de resolver ese asunto", expresó la brasileña.

"No bastó con esto para estas personas, ya que ayer me dí con la sorpresa de que me hackearon el correo, Facebook, Twitter y ahora Instagram. Pido disculpas a todas las personas a las que le llegaron mensajes extraños de mi parte, definitivamente no fui yo", acotó Brenda Carvalho.

La exintegrante de Combate también decidió dar a conocer a un medio local la amarga experiencia que enfrenta y aconsejar a las personas que registren con más claves sus redes sociales.

"Terrible todo, ya fui a la policía... tengo la denuncia en mis manos. Hay que tener cuidado con todo porque realmente uno trabaja con nuestro único medio que ahora son las redes sociales y que pena que exista gente que solo quiera hacer el mal", sostuvo Brenda al diario el Popular.