Paloma Fiuza sueña con ser madre y quiere congelar sus óvulos

Paloma Fiuza señaló que está muy feliz en su relación, y aunque quiere ser madre, descarta que este sueño se realice pronto. Es por ello que expresó su deseo de congelar sus óvulos. Es más, pensaba hacerlo antes de iniciar cuarentena.

“Sí he pensado, pero este año se frenó todo por el tema de la pandemia, más adelante, Por ahora no puede tener un bebe, me encantaría, así que será más adelante. Sé que Alejandra (Baigorria) lo hizo y me parece excelente, vamos a ver qué pasa”, indicó la integrante de Esto es Guerra.

La bella animadora lleva un año de romance con su actual pareja, pero aún no hay planes de matrimonio. Paloma señaló que su novio no está muy acostumbrado a las cámaras, por ello respeta que siempre esquive a los reporteros.

“Hemos decidido no exponer nuestra relación en público, pero estamos felices, creo que estoy en una etapa buena en lo profesional y mi corazón está tranquilo, eso es lo más importante”, contó la bailarina de 36 años.

Paloma Fiuza habla de Magaly Medina

Asimismo, ella se refirió al 'ampay' que le hicieron las cámaras de Magaly Medina, donde su enamorado terminó huyendo.



“El periodista nos asustó, porque llegó y nos puso la cámara muy cerca. Yo seguí caminando y no tuve reacción, y él pensó que iban hacerme una entrevista por eso se abrió. No supimos cómo reaccionar, pues estábamos paseando y aparece la cámara. Yo creo que hay que respetar la decisión de todo el mundo, y la que nosotros hemos tomado tambipen”, argumentó Paloma, quien aclaró que su pareja no se incomodaba por las indirectas o bromas que suele hacerle Facundo González dentro del programa.

“No se molesta, sabe que es parte del show, y todo es broma. Facundo es mi ex, no tengo ni un problema con él, nos saludamos y todo en buena onda”, aseguró Fiuza, quien no descartó que su novio la sorprenda en el final de Divas.

Paloma Fiuza en la final de Divas EEG

Como se recuerda, Paloma Fiuza se peleará el primer puesto de EEG Divas este jueves 7 de octubre en Esto es Guerra. La brasileña medida fuerzas con Isabel Acevedo, Luciana Fuster y Rosángela Espinoza.



“No saben, como lo disfrutó. Para mis todas las chicas son rivales fuertes. El día de mañana, quien este más concentrada y la que se equivoque menos será la ganadora”, dijo Paloma, quien considera a Lucana Fuster como la revelación del concurso.

Paloma Fiuza descarta retiro de los realities

Paloma Fiuza señaló que le encanta ser una chica reality, por lo que descarta su pronto retiro. Así como lo han hecho algunos de sus compañeros para dedicarse a la conduccción o actuación.



“Yo empecé bailando, luego hice conducción e hice un poco de telenovela, luego me convertí en una chica reality. A mí me encanta ser chica reality, yo creo que el programa, no solo es de competencia física, es un programa de talento y hay temporadas para todo, por ejemplo, ahora hay circuitos muy largos y debemos tener un entrenamiento previo", detalló.

"Nosotros nos preparamos físicamente, no es salimos de manera improvisada. Todos los que estamos en el programa somos deportistas y atletas, pues hacemos todos los días un montón de circuitos extremos. También hay mucha gente talentoza en el programa que canta y actúa”, acotó la joven.