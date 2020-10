Melissa se muestra feliz porque Farfán pasó cumpleaños con sus hijos

El futbolista Jefferson Farfán cumplió 36 años junto a sus seres queridos: su madre y sus tres hijos. El seleccionado reveló un video en donde se ve cómo la pasan feliz en su casa, el pasado fin de semana. La más feliz con esta fecha fue su expareja Melissa Klug.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre la celebración de Jefferson Farfán?

Tras esta situación, la mamá de los dos hijos menores de Jefferson Farfán, Melissa Klug mencionó estar contenta porque el futbolista pasó su onomástico con sus familiares. Incluso la empresaria destacó que no descarta que la relación con su expareja mejore a futuro.

“¡Qué bueno que haya disfrutado con sus hijos y familia! (...) Si ellos son felices, yo soy inmensamente feliz”; dijo a Trome.

La influencer resaltó que su felicidad ahora está completa, pues después del reencuentro de sus hijos con su padre, también está el nacimiento de la bebé Xianna.

“Te puedo decir que mi corazón explota a mil, gracias a Dios mi familia tiene salud", expresó al medio mencionado.

Jefferson Farfán reveló sentirse bendecido

El futbolista Jefferson Farfán compartió su felicidad con sus seguidores, tras pasar un año más de vida junto a su familia.

“Hoy cumplo un año más de vida, un año más de experiencias, de momentos, de altas y bajas, de vivir una vida plena y feliz. El fútbol te da muchas alegrías y recuerdos hermosos, te lleva por el mundo y conlleva a apreciar las cosas más importantes que tenemos en el mundo.

En este día tan especial, después de tantos años jugando en el extranjero, aprecio y doy gracias a Dios de tener la oportunidad de pasar mi cumpleaños finalmente en el Perú con mi familia, al lado de los míos. Es una experiencia que no tenía desde hace 17 años y me siento bendecido por lo que me toca", indicó el seleccionado.