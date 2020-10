Melissa Klug le dedica amoroso mensaje a Jesús Barco

¿Enamorada? La empresaria Melissa Klug ya no teme mostrar su amor en las redes sociales y ahora le dedica románticas frases al que sería su actual pareja: el futbolista Jesús Barco.

¿Qué mensaje le dedicó Melissa Klug a Jesús Barco?

La mami de Samahara Lobatón publicó una foto con un lindo mensaje en Instagram, pero un detalle fue el que demostró que era dirigido solo para el deportista de 23 años.

“Que te abracen, que te mimen, que te cuiden y que seas primordial... que cumplan lo prometido, que se note el interés, que sea real”, se puede leer en la imagen.

Melissa suele poner muchas fotos con imágenes en sus redes, sin embargo ahora etiquetó al futbolista de Universitario de Deportes.

¿Qué ha dicho Melissa Klug sobre su posible romance con Jesús Barco?

A pesar que ni Melissa ni Jesús han confirmado nada, la empresaria expresó en una ocasión que no tendría nada de malo y que lo conoce hace años.

“Lo conozco de hace años, es evidente que hay una confianza entre nosotros y no tendría nada de malo porque estoy soltera y me siento aún con ganas de encontrar el amor. No me escondo de nadie ni le hago daño a nadie”, reveló hace algunas semanas a Trome.

Klug dejó en claro que no le cierra las puertas al amor:

"Soy una mujer con energía y mucha vida. Todavía tengo ganas de encontrar un amor bonito y que nunca me aleje de lo que es importante para mí: mi familia.

Hace tiempo que tomé la decisión de no ventilar mi vida privada en medios de prensa y no pienso cambiar de opinión. No pueden vincularme con cualquier persona con la que me vean y lo vuelvo a decir, el día que me enamore lo diré sin problemas porque tengo derecho", declaró.