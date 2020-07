Melissa Klug tras ser captada con joven futbolista: "No tendría nada de malo" | VIDEO

Melissa Klug decidió romper su silencio luego de difundirse unas imágenes donde se la veía paseaba en su camioneta junto al futbolista de 23 años, Jesús Barco.

La empresaria al ser vinculada sentimentalmente con el deportista por las imágenes del programa de Magaly Medina, respondió fuerte y claro sobre el tema.

¿Melissa Klug tiene una relación con el futbolista Jesús Barco?

La 'Blanca de Chucuito' durante una entrevista a un medio local dejó en claro que el integrante del Club Universitario de Deportes no es su pareja. Sin embargo, no descarta tener un romance más adelante.

De acuerdo a la expareja de Jefferson Farfán el deportista es un amigo que vive por su casa: “¿Pretendiente? (ríe) Lo que se vio en las imágenes es lo que es. Acompañé a un amigo de mi barrio a hacerse unos análisis que necesitaba y ya”.

“Lo conozco de hace años, es evidente que hay una confianza entre nosotros y no tendría nada de malo porque estoy soltera y me siento aún con ganas de encontrar el amor. No me escondo de nadie ni le hago daño a nadie”, agregó la mamá de Samahara Lobatón a Trome.

Melissa no le cierra las puertas al amor tras su última relación con Ítalo Valcárcel. "Soy una mujer con energía y mucha vida. Todavía tengo ganas de encontrar un amor bonito y que nunca me aleje de lo que es importante para mí: mi familia. Hace tiempo que tomé la decisión de no ventilar mi vida privada en medios de prensa y no pienso cambiar de opinión. No pueden vincularme con cualquier persona con la que me vean y lo vuelvo a decir, el día que me enamore lo diré sin problemas porque tengo derecho".

Melissa Klug fue captada con el futbolista 13 años menor que ella

El programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’ captó a Melissa Klug junto al jugador de fútbol, Jesús Barco, yendo a un laboratorio para que se haga un análisis. Luego de esperar Klug dentro de su camioneta, ambos se dirigieron al departamento en donde estaría viviendo el deportista.

A su vez, en otra grabación se puede ver al jovencito saliendo de su entrenamiento en el carro de Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug. También se lo captó saliendo de la casa de la ‘chalaca’ manejando otra vez el carro de Gianella.

Melissa Klug dejó polémico mensaje a Samahara Lobatón

Melissa Klug sorprendió al pronunciarse sobre su relación con su hija Samahara Lobatón, quién en unas semanas dará a luz a la pequeña Xianna.

“En realidad mis hijas ya son mayores de edad. Yo las crié de una manera, que como toda madre quiere lo mejor para sus hijos. Cada una escribe y labra su camino y destino. En realidad no sé si sea la mejor decisión que haya tomado mi hija... pero ya está, es una bendición. Ahora esta nueva etapa de ser madre le va a enseñar muchas cosas”, manifestó.