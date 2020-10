Angie Jibaja tuvo emotivo reencuentro con sus hijos: “Soy la más feliz”

¡Amor de mami! La modelo Angie Jibaja quiso compartir con sus seguidores de Instagram, el lindo momento que pasó al reencontrarse con sus hijitos. Como sabemos, la actriz perdió la custodia de los menores y no los ve hace varios meses.

El que ahora se encarga de criar a los niños es el padre de los pequeños, Jean Paul Santa María, quien ha tenido largas peleas con la artista. A pesar de los fuertes encuentros que ambos pasaron durante estos años, parece que ya han llegado a un acuerdo.

¿Qué dijo Angie Jibaja sobre el reencuentro con sus hijos?

A través de sus historias de Instagram, Angie Jibaja revela (muy feliz) la gran emoción que siente al estar nuevamente con sus hijitos. En la publicación, la modelo destaca el poder de Jehová:

“Ahora soy la mujer más feliz de la vida. Gracias Jehová. Hasta los pájaros cantan, que felicidad”, indicó.

Angie Jibaja le pidió disculpas a Romina Gachoy: “Ha cuidado bien a mis hijos”

La modelo Angie Jibaja, en conversación con el programa ‘Modo Espectáculos’, expresó que no siente rencor por Romina Gachoy (la nueva pareja del padre de sus hijos) y reconoce que muchas veces ‘habló de más’.

"Le agradezco bastante a Romina, a ellos. Me los han cuidado bien, estoy contenta por eso. Cualquier cosa que haya pasado, ya fue. Muchas veces he hablado cosas que no son y yo le pido disculpas, a ella sobre todo”, mencionó.