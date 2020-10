Geni Alves niega haber pagado atención médica de Angie Jibaja

Geni Alves salió a aclarar que no tuvo nada que ver con el pago de la atención médica que recibió Angie Jibaja en la clínica San Pablo, luego de ser herida a balazos y durante una llamada del programa de “Magaly Tv: la firme”, no dudó en mostrar su molestia soltando una ‘palabrota’.

En el audio que presentó Magaly Medina, Alves aseguró que nuca puso dinero para pagar la atención médica de la popular ‘chica de los tatuajes’. “Así que ya no me jo... Me entienden con eso”, manifestó.

La brasileña afirmó en una de sus publicaciones en sus redes sociales que ella sirvió de nexo con un amigo de buen corazón que decidió apoya con dinero.

“Alguien me ayudó a ayudar, yo fui la conexión y punto. Ya no me jo...”, explicó en este audio presentado en el conocido programa de espectáculos.

Geni Alves cambia de versión

La garota se enojó cuando empezaron preguntarle sobre la versión que ella desembolsó casi 35 mil soles para pagar la estadía de la polémica modelo.

“En último caso si tuviera puesto esta plata, es mi plata. Yo puedo hacer lo que me da la gana, entiendes”, agregó la brasileña.

Y es que, como se recuerda, en un reportaje pasado emitido por la periodista Magaly Medina, la rubia brasileña había manifestado que había cancelado la deuda médica de Jibaja.

Angie Jibaja en paz y con nuevo amor

Angie Jibaja ha estado metida en diversos escándalos no solo en el ámbito laboral, sin también en el amor. Sus relaciones también han sido motivo de titulares, como fue el caso de Jean Paul Santa María, con quien tiene dos hijos. Pero en esta ocasión, la modelo se aleja de toda polémica y decidió mostrar a su nueva relación con la que se siente respaldada y feliz.

“Solo quiero compartir por única y última vez lo que siento. Por mucho tiempo estaba sola y perdida. La vida me quitó todo. Pero Dios me envió a un ángel que me dio su hombro y me salvó. Tengo todo el derecho de ser amada y protegida. Tener a un compañero no significa que dejaré de luchar por mis niños. Seguiré haciendo las cosas bien juntos a Dios que nos protege”, este es el texto que acompañó a un video donde se les ve.