Angie Jibaja: “Basta de críticas, déjenme ser feliz”

Hace poco Angie Jibaja quiso compartir la nueva etapa que está viviendo, así que utilizó su Instagram para confesar que está muy enamorada, sin pensar que este post desataría una avalancha de críticas.

Muchos de los usuarios de la red social la criticaron por enfocarse en iniciar una nueva relación amoroso, cuando debería preocuparse por acercarse y recuperar a sus hijos.

Angie Jibaja solo quiere olvidar el sufrimiento

A través de una historia de su cuenta de Instagram, la popular ‘chica de los tatuajes’ se enfrentó a sus detractores, pues considera que tiene todo el derecho que construir una nueva vida y asegura no tener la culpa de que “su ex le hayan sido infiel”.

Asimismo, pidió que las personas dejen de enviarle odio, ya que merece dejar de sufrir. “Dejen su odio, no se dan cuenta que yo no tengo la culpa de que mis ex me hayan sido infiel. Déjenme ser feliz, estaba cansada de sufrir”, escribió en sus historias Angie Jibaja.

Angie Jibaja no puede ver a sus hijos

La popular 'chica de los tatuajes' durante una entrevista con Rodrigo González contó que hace tiempo que no ve a sus dos menores hijos y que considera que Romina Gachoy, esposa de Jean Paul Santa María no es una buena persona.

“Yo espero que sí, pero si en las pequeñas cosas tú puedes ver una cosita, así como que no deja que se comuniquen conmigo, no deja que me contesten el teléfono, qué le cuesta una llamada?", indicó.

"Pero, ¿cómo sabes que es ella?”, sostuvo Gigi Mitre, cuestionando la respuesta, al dejar entrever que Jean Paul Santa María quizá no desearía que hablen con ella.

"¡Por favor! Una mujer no puede estar manipulada tanto tiempo, o sea, tiene que reaccionar y decir ‘sea lo que sea, es su madre y déjala hablar por teléfono con ella’”, agregó Jibaja.