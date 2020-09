Vanessa Terkes: “Aprendí la lección, con peloteros nunca más”

Vanessa Terkes es una reconocida actriz que ha demostrado que las caídas le han enseñado a levantarse y reinventarse. Eso le pasó a la artista que, tras su fallido matrimonio con George Forsyth, solo desea pasar la página y seguir adelante. Así declaró para el diario Trome.

La actriz entiende que un error no significa que todo está perdido, ya que sigue creyendo en el amor, pero la tiene clara, aprendió la lección que en los futbolistas no estarán los pretendientes para una relación duradera, y mientras espera que llegue ese ‘amor bonito’, está concentrada en su labor social y seguir dándoles alegrías a sus oyentes en su espacio en Radio Panamericana.

Vanessa Terkes aún cree en el amor

Para la artista el amor es un sentimiento que mueve al mundo, para ella el “amor lo es todo”. Pero entiende, que estar enamorada no significa olvidarse de ella y dejar a un lado sus proyectos.

Cabe mencionar, que Vanessa llegó al altar con el alcalde George Forsyth, pero como sabemos no duró mucho, pero eso no quiere decir que no piense en ello para un futuro.

Soltera, pero aún casada

La popular ‘Chata’ Terkes reveló que, si bien se encuentra sola desde hace dos años, por el tema de a la pandemia los papeles del divorcio aún no salen. Por ello, aún no puede decir que

Vanessa: Aprendí mi lección, no más peloteros

La actriz no le cierra las puertas al amor, ella no pierde la esperanza de encontrar un ‘amor bonito y correspondido”. Pero manifestó que ya tiene la lección aprendida “con los peloteros no vuelvo a jugar fútbol”.