Lourdes Sacín tras denuncia a Andy V: "Nadie tiene derecho a pegarnos"

Lourdes Sacín compartió en su cuenta de Facebook que, tras hacer la denuncia contra el padre de su hijo, Andy V, por violencia física y psicológica, el Poder Judicial le otorgó las medidas de protección. “Hoy fue la declaración fiscal de ambas partes de manera virtual y el proceso continúa. Cuento con medidas de protección otorgadas por el Juzgado de Familia, pero esto recién empieza y es un largo camino”, escribió.

“Ya sabemos las carencias de nuestro Poder Judicial, pero vale la pena la batalla. Quizás es tedioso, y uno tiene que luchar contra la burocracia, las nuevas medidas de las instituciones por pandemia, e incluso contra la corrupción, pero no por eso se dejen vencer. Si han tomado la decisión de denunciar, de liberarse continúen el proceso”, añadió.

Lourdes Sacín se defiende

Por otro lado, la periodista indicó que a pesar que la quieran dejar mal parada no se cansará hasta encontrar justicia.

“Estas personas buscarán desacreditarlas de mil maneras, hablarán con sus amistades como si uno fuera loca, porque no tienen otra defensa. Esa es su especialidad de esta clase de personas desacreditar a su víctima y esos amigos que sacan cara por ellos no conocen su verdadero rostro. Los agresores generalmente son amigueros, alegres en fiestas, pero en la intimidad de un hogar no son nada de eso, sino que ahí desatan toda su violencia. Mienten con facilidad, buscan echarte la culpa de todo, pero nunca aceptan su responsabilidad. Te quieren hacer creer que una se merece el golpe o el insulto, pero no es así”, señaló.

“Sé por experiencia que intentan darnos pena, de victimizarse para no ser denunciados, pero es sólo una estrategia. Estas personas no sienten pena mientras uno llora de dolor, es más que uno llore les provoca seguir dañándonos. No tienen arrepentimiento alguno. Ese dolor físico que te tiene días sintiéndote mal no lo merecemos, tampoco las heridas internas que dejan las humillaciones, esas palabras hirientes buscando hacerte sentir que no vales nada sólo demuestran su inseguridad personal. Buscan minimizarnos porque ellos en realidad se sienten menos, pero no se dejen. No saben lo lindo que es ser libre, estar rodeada de personas que sí te quieren”, indicó.

Periodista se encuentra en paz

Por otro lado, Sacín manifestó que ahora se siente más tranquila y en paz consigo misma. “Para mi ahora tener un día sin insultos es paz, que me llamen por mi nombre en vez de que mi apelativo sea: “Oye estúpida de mierda” es volver a vivir. No existe ninguna justificación para esa clase de abuso. Somos dueñas de nuestro cuerpo y nadie tiene derecho a pegarnos y después con esas manos hacer una caricia falsa, porque no es real. Aprendí a rechazar los abrazos porque ya no los quería, a escuchar un Te Amo y quedarme callada porque sabía nada era sincero, porque una persona que quiere no te lastima. Dejé de sentir, eso me volvió a la vida. Les cuento lo que sentía y siento hoy porque logré hacerme fuerte para dejar esa vida. No dejen que nadie les borre la sonrisa”, expresó.

“Si tienen hijos protéjanlos no esperen a que sean grandes para actuar, porque ellos imitan patrones y si se crían con un agresor es probable que de grande se conviertan en algo peor que su progenitor. Pongo estas imágenes (donde aparece golpeada) reales que he vivido con el fin que se den cuenta que no merecen sufrir por nadie ni aguantar maltratos y menos sentir vergüenza. La vergüenza la tienen que sentir ellos y sus familiares por haber criado una persona así sin valores y en vez de ayudarlos a cambiar estar tapándoles todo lo que hacen”, explicó.

Por último, la exreportera dio a conocer que “tomó esta decisión porque quiero que mi hijo siga siendo el niño noble y amoroso que es, que crezca con valores y sepa respetar a las personas. Esta horrible experiencia quiero que sirva para que ustedes también se liberen y salgan de su infierno. Si quieren hablar con alguien pueden escribirme por inbox”, acotó.