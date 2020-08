Lourdes Sacín denuncia a Magaly por pagar $10 mil a Richard Swing: "Para hacerme daño"

Lourdes Sacín sorprendió al denunciar a Magaly Medina en redes, indicando que le pagó a Richard Swing una gran suma de dinero para "hacerle daño".

Por ello, la periodista indignada se pronunció a través de su cuenta de Facebook dando detalles de lo ocurrido y dejando en claro que mostrará sus pruebas de lo dicho.

Lourdes Sacin denunció así a Magaly Medina en redes

La comunicadora inició su publicación diciendo: "¡Indignadísima! Me acabo de enterar que cierta conductora (Magaly Medina) en su momento pagó a través de su producción 10 mil dólares a Richard Swing para que me hagan un daño irreparable. Lo leía y no lo creía. En el periodismo señora NO se Paga una denuncia. Si quiere pagar artistas, influencers págueles, pero las denuncias NO se pagan”.

La joven molesta comentó que la conductora de 'Magaly TV La Firme' no había terminado su carrera de periodismo, cuestionando su profesionalismo ante cámaras. A su vez, acotó que tenía las comprobantes de los pagos que se realizaron a Richard Swing.

“Si hubiera ido a la Universidad quizás hubiera tenido un poco más de ética porque ningún periodista serio pagaría por una denuncia. Un tema así no se paga, se investiga y se busca a ambas partes. Pensé era una cantinflada más de ese sujeto pero recibí pruebas de los pagos realizados y los recibos. Si no entienden, ya después se los explico con los documentos en la mano”.

Lourdes indicó que dará más detalles de su denuncia en su red social. ”Ese periodismo es un ASCO eso no es periodismo en ningun lugar del mundo. Se los voy a explicar mañana al detalle, porque ahorita estoy en verdad indignada. No investigaron, no buscaron a la otra parte en la primera emisión y encima pagaron 10 mil dólares. ¿A eso le llama Periodismo? Si ya pasó un tiempo, pero recién confirmo que se le pagó a ese sujeto para hacer daño a mi y a mi hijo”.