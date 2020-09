Angie Jibaja sobre su nueva pareja: “Este amor es puro”

Tras estar en el ojo de la tormenta, Angie Jibaja presentó a través de su cuenta de Instagram a su nueva pareja y no dudó en compartir su felicidad, ya que, según dio a entender esta persona le ha entregado todo el apoyo que ha necesitado.

Como se recuerda, la modelo ha estado involucrada en más de un escándalo, el último fue con su expareja Ricardo Márquez Michieli, el cual la hirió de un disparo.

Angie Jibaja una vez más enamorada

Angie Jibaja ha pasado por distintas relaciones, la más conocida fue con Jean Paul Santa María con quien tiene dos hijos. Pero en esta ocasión, la modelo dice sentirse diferente y respaldada.

“Solo quiero compartir por única y última vez lo que siento. Por mucho tiempo estaba sola y perdida. La vida me quitó todo. Pero Dios me envió a un ángel que me dio su hombro y me salvó. Tengo todo el derecho de ser amada y protegida. Tener a un compañero no significa que dejaré de luchar por mis niños. Seguiré haciendo las cosas bien juntos a Dios que nos protege”, este es el texto que acompañó a un video donde se les ve.

Por otro lado, Jibaja comentó estar muy feliz por el momento que está viviendo. “Estoy completamente enamorada. Cuando nadie estuvo ahí tu me levantaste. Lo adoro, me siento más fuerte que nunca a tu lado (risas). Esa canción me salió del alma. Este amor es puro y real. No lo comparen con nadie. Esto sí es amor”, añadió.