Yaqoob Mubarak tomará acciones contra el programa de Magaly Medina

El empresario árabe Yaqoob Mubarak, se pronunció luego de haberse sentido afectado por un reportaje que emitió el programa de Magaly Medina sobre su vida privada y aparentes estafas que se dieron contra algunas personas de bajos recursos económicos.

Ante ello, el filántropo comunicó con un extenso mensaje que hará respetar su reputación y salvaguardar su honor.

En aquella ocasión, la presentadora cuestionó la procedencia de la supuesta fortuna del árabe tras informarse que solo encontraron ser propietario de una pequeña empresa de chocolates.

Yaqoob Mubarak en Instagram habló sobre el programa de Magaly Medina

Luego de cuatro meses, el filántropo alejado del Perú, decidió romper su silencio sobre el tema a través de su plataforma digital.

“A mediados del mes de mayo del presente año, ante millones de televidentes, se me fueron atribuidos hechos que atentaron en contra de mi integridad familiar, mi honor y los valores que se me fueron inculcados desde muy joven. En consecuencia a ello y en virtud de la ética que me caracteriza, decidí tomar las acciones correspondientes con el fin de salvaguardar mi honor y reputación debido a que jamás permitiré que alguien atente contra mis seres queridos y mi círculo más cercano”, indicó referencia al reportaje periodísticos difundido en “Magaly TV La Firme”.

Además, se expuso algunos casos de denuncia que acusaban a Mubarak de no haber cumplido su promesa, de acuerdo al material del programa de espectáculos.

“En Perú estoy realizando investigaciones del por qué de los hechos, transcripciones de los que se dijo de mi persona en aquel programa y todo lo necesario con el fin de restablecer mi honor y tranquilidad, que se han visto tan afectados desde aquella bajeza. La verdad saldrá a la luz y confío en que la justicia y la divinidad siempre me protejan”.

¿Qué denuncias presentó Magaly Medina contra Yaqoob Mubarak?

De acuerdo a un informe presentado en Magaly Tv La Firme, uno de ellos fue el caso de Tony Palomino, director de un albergue de ancianos “Los martincitos”, quien indicó que el árabe ofreció ayudarlos, sin embargo, nunca regresó.

“Cuando entró a la cocina les preguntó qué necesitaban, esta semana dijo que iban a tener cámaras frigoríficas. Desapareció, desde ese día nunca llegó, hasta hoy brilla por su ausencia”, explicó Palomino.

Por su parte, Eder Campos, un joven de 25 años que tiene fibrosis pulmonar, indicó que tras contarle su historia, el empresario prometió brindarle apoyo, le pidió sus datos, números, dirección, y hasta la fecha no se ha comunicado con él.

¿Quién es Yaqoob Mubarak?

Yaqoob Mubarak es un empresario árabe que se hizo muy conocido en nuestro país luego de llegar a territorio nacional para ofrecer ayuda a los más necesitados; él viene haciendo diferentes labores sociales en pro del bienestar de varios peruanos.

El millonario empresario alcanzó su pico de popularidad luego de ayudar a un niño que se hizo viral al estudiar en la vereda de su casa porque no contaba con luz en su vivienda. El árabe conoció el caso y le construyó una vivienda lujosa en Piura.