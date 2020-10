Korina Rivadeneira luce orgullosa su abdomen tras su embarazo: "Miren cómo quedó todo esto"

Korina Rivadeneira compartió orgullosa a través de su cuenta de Instagram, cómo se ve su vientre tras haber dado a luz hace un mes a su pequeña Lara por cesárea.

Korina Rivadeneira en Instagram muestra orgullosa cómo quedó su abdomen tras su embarazo

La modelo como consecuencia de su embarazo, mostró las manchas que aún mantiene en su cuerpo y cómo poco a poco se está desinflamando su barriga tras haber sido parte de la linda etapa de ser madre.

En las imágenes que hizo público en su red social comentó: “Esto está super negro todavía, no sé cuánto deba esperar (...) Miren cómo quedó todo esto: negro y aguado”.

Foto: Historia de Instagram Korina Rivadeneira

A su vez, confesó su esperanza que desaparezcan las manchas con el tiempo: "Supuestamente esto en cualquier momento ya debería volverse firme y no sé en cuanto tiempo se me van estas manchas negras, espero que pronto porque están bien raritas”.

Foto: Historia de Instagram Korina Rivadeneira

Korina contó el susto que pasó con su bebé: “Fue fuertísimo los dos días”

La esposa de Mario Hart por medio de su red social contó un momento angustia y estrés que pasó al no saber durante dos días qué le pasaba a su bebé tras llorar mucho sin conocer el motivo.

“Entró como en una crisis. Yo no la entendía y ella solo quería estar pegada a la teta y succionando, sí comía un montón y cuando quería dormir, le sacaba la teta, pero se ponía a llorar. Así estuvo las 24 horas los dos días. Fue fuertísimo los dos días, no paraba de comer y no se tranquilizaba con nada, estaba bastante frustrada”, indicó la modelo.

“Opté por estar tranquila y me tomé el tiempo con ella. Ella ni yo dormíamos y ella succionaba todo él día y no podía dormir y yo tampoco. Decidí dedicarme a ella el 100%, no permití que entren al cuarto y se tranquilizó”, sostuvo.

Korina Rivadeneira y Mario Hart celebraron el primer mes de su bebé

La intérprete emocionada compartió algunos detalles de cómo celebró junto a su familia el primes de su primogénita. Entre las imágenes expuestas realizó un fondo de su pared lleno de globos en forma de un arcoiris y tiernos detalles que cautivaron a sus seguidores en las redes sociales.

¿Quién es Korina Rivadeneira?

Korina Rivadeneira es una modelo venezolana que empezó en el mundo del espectáculo peruano hace aproximadamente 10 años. La artista ha trabajado en diferentes pasarelas de moda, programas reality y también ha tenido participaciones en algunas series de televisión.