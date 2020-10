Angie Jibaja le pidió disculpas a Romina: “Ha cuidado bien a mis hijos”

Angie Jibaja está recuperándose, después de los complicados momentos que pasó y aprovechó para pedirle disculpas a la actual pareja del padre de sus hijos, Romina Gachoy. La modelo resaltó que desea llevar la ‘la fiesta en paz’ y le da las gracias por cuidar a sus hijos.

¿Qué dijo Angie Jibaja?

En conversación con el programa ‘Modo Espectáculos’, Angie reveló que no le guarda rencor y que reconoce que ‘muchas veces ha hablado de más’.

"Le agradezco bastante a Romina, a ellos. Me los han cuidado bien, estoy contenta por eso. Cualquier cosa que haya pasado, ya fue. Muchas veces he hablado cosas que no son y yo le pido disculpas, a ella sobre todo”, mencionó Angie.

La también actriz no dio mayores detalles sobre su actual relación con sus hijos y su expareja, pero resaltó que está tranquila y enfocada en sus proyectos.