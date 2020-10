Tula retornará el próximo lunes a En Boca de Todos: "El dolor no se va"

“El Show debe continuar” La conductora de televisión Tula Rodríguez le dio una muy buena noticia a sus seguidores y seguidoras. La también actriz expresó que retornará a la conducción del programa de espectáculos ‘En Boca de Todos’, después del fallecimiento de su esposo, Javier Carmona.

¿Dónde se encuentra actualmente Tula Rodríguez?

La presentadora de televisión, está actualmente en el norte del país, pero habló con sus compañeros del programa, revelando que estará de regreso muy pronto.

“Estoy extrañándolos un montón, ya muriendo por estar con ustedes, estar en el estudio, compartir, pero bueno falta muy poquito para estar juntos de nuevo”.

“Estar desconectada de Lima es lo que necesitaba. No es que no quería estar en Lima, sino que quería estar conmigo misma unos días. El norte es hermoso, aquí me encuentro”, añadió.

El dolor no se va fácilmente, pero Tula Rodríguez debe seguir

Tula Rodríguez develó que sigue sintiendo dolor por lo que ha ocurrido, pero resaltó que debe empezar de nuevo con su trabajo.

“El dolor no se va, pero es un nuevo inicio y un nuevo inicio es estar en el programa, con ustedes. Gracias por los mensajes bonitos que me envían a las redes”, finalizó.

Tula Rodríguez compartió detalles del viaje con su hija

La exactriz compartió, a través de su cuenta de Instagram, algunas imágenes de cómo la está pasando y agradeció los mensajes de cariño.

“Gracias por todos sus mensajes tan bonitos y los buenos deseos para mi Valentina”, expresó.