Juliana Oxenford enternece Instagram con emotiva foto junto a su bebé

¡Son purito amor! La conductora de televisión Juliana Oxenford sorprendió en Instagram al revelar una hermosa y emotiva fotografía junto a su hijito, que tiene solo algunas semanas de nacido.

La periodista quiso compartir con todos sus seguidores de las redes sociales una imagen abrazando a su bebito con la descripción “Él y Yo”. Una foto que ha llenado de amor a todo Instagram.

Echa un vistazo a la imagen publicada por Juliana Oxenford:

Juliana Oxenford confesó que no desea tener más bebés

Tras dar a luz, Juliana Oxenford reveló que se ha sometido a una ligadura de trompas, pues no desea tener más hijos en el futuro:

“Sí (cerré la fábrica). Además, me he ligado las trompas, más hijos no voy a tener", indicó Oxenford, quien también resaltó que su segundo bebé nació por cesárea porque su médico se lo recomendó.

"Mateo nació por cesárea y María fue parto natural. Lo que pasa es que, a diferencia de mi primer embarazo cuando me hago la ecografía de la semana 37 mi placenta ya advertía que el bebé quería nacer.

Entonces, para que la frecuencia cardíaca del bebé en la panza no baje mucho, y le dije al médico que iba con parto natural porque María fue una experiencia increíble. Dijo que no, con cesárea, porque era más seguro por lo que eventualmente pueda pasar”, indicó en una entrevista con el programa ‘Magaly TV La Firme’, indicó en el programa de Magaly Medina.