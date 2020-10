Karla Tarazona se pronuncia tras rumor de un nuevo bebé en camino

Después de todos los rumores que se dijeron sobre un posible nuevo embarazo de Karla Tarazona, y la ola de críticas, la empresaria no dudó en dar una contundente respuesta en su cuenta de Instagram.

“Cuánta gente que, si tengo más hijos o no, no entiendo. ¿Quién los mantiene, yo o ustedes? ¿Quién está para ellos 24/7, yo o ustedes? Cuál es el problema, no tengo antecedentes de mala madre, al contrario, apechugo y con gusto. Cada uno decide cuántos hijos tener y si yo puedo tener 1, 2, 3, 4... qué se complican la vida”, indicó en sus redes sociales.

Tarazona también dejó en claro que el tema económico no tiene nada que ver, pues ella siempre ha trabajado y se hace cargo de todos sus hijos.

“Ni siquiera pensar que los hijos son un negocio porque no vivo de pensiones jajaja, está más que demostrado. Un papá no da pensión y mis hijos llevan la misma vida de siempre, vida que con gusto les doy porque trabajo”, agregó.

“Y si hablamos de la parte emocional, pues yo sí de viejita tendré que contar historias de mis hijos a mis nietos, vivencias, fracasos y triunfos, porque acompaño cada momento de ellos, no importa si tengo que sacarle al día 25 horas y a la semana 8 días (...) Planifiquen su vida y no la mía, gracias”, finalizó Karla Tarazona en sus redes.