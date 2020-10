Pareja de Karla Tarazona ayuda a afectada tras incendio de "La Cachina"

La pareja de Karla Tarazona, Rafael Fernández, decidió apoyar a una adulta mayor que quedó afectada por el lamentable incendio en "La Cachina" de San Juan de Lurigancho.

Pareja de Karla Tarazona se pronunció ante su apoyo solidario

A través del programa "En exclusiva", el empresario confesó su deseo de ayudar a la mujer de tercera edad que lo conmovió con su caso.

“He escuchado su caso y nos ha conmovido mucho lo que le ha pasado y por eso como empresa la vamos apoya para que pueda pagar su alquiler”, expresó Fernández.

“Además por tres meses le vamos a donar productos para que se pueda alimentar sin problemas”, finalizó.

Por su parte, la adulta mayor emocionada expresó su agradecimiento sin saber cómo retribuir el aporte del futuro esposo de Karla.

“Gracias señora, no es necesario que me agradezca mucho. Yo lo hago con mucho gusto y espero poder ayudar en algo. Tenga fe que las cosas se van a solucionar. Acá estoy para ayudarla y no pierda la fe”, agregó.

¿Quién es la pareja de Karla Tarazona?

El hombre que conquistó a la expresentadora de Latina se llama Rafael Fernández y es un empresario chinchano de 43 años.

Además, es deportista, Campeón Sudamericano de kartismo en 2016 y ha corrido cuatro mundiales.