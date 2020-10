Yaqoob Mubarak rompió su silencio al estar prohibido su ingresar a Perú

Yaqoob Mubarak, el empresario árabe que se ganó el cariño del público peruano con sus ayudas sociales antes y durante la pandemia, sorprendió con un comunicado que expuso en su cuenta de Instagram.

El filántropo confesó que las autoridades le negaron su retorno al país por el periodo de 5 años, lamentando esta decisión al considerar a Perú como su segunda patria.

¿Qué dijo Yaqoob Mubarak en Instagram?

“A todas mis familias peruanas: lamento mucho comunicarles que después de todo lo que he hecho por mi segunda Patria, Perú, ahora no tengo permitido entrar a Perú debido a motivos que daré a conocer cuando todo se esclarezca”, indicó el empresario en su red social.

Foto: Instagram Yaqoob Murabak

Además, Mubarak expresó su deseo de regresar sin inconveniente al país, por el cuál, está haciendo todo lo posible para revertir esta decisión.

“Tengo confianza en Dios y en mis verdaderas familias peruanas para que yo pueda regresar a mi amado país muy pronto. Estoy haciendo todo lo posible por revertir esto, pero si no puedo regresar, no podré cumplir con todo lo que he prometido”, agregó.

Foto: Instagram Yaqoob Murabak

Yaqoob Murabak no podrá regresar a Perú por 5 años, según Migraciones

Yaqoob Mubarak por medio de su cuenta de Facebook también dio a conocer la noticia, haciendo público el documento que Migraciones le hizo llegar de manera virtual.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo y atención al documento de la referencia, a fin de hacerle llegar adjunto, copia de la resolución de gerencia N°2670-2020-Migraciones-SM de fecha 20 de agosto del 2020, la cual resuelve registrar la alerta restrictiva migratoria de impedimento de ingreso al territorio nacional por el periodo de cinco años, a partir del último registro migratorio de salida por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución”, así se lee en la carta firmada por la Subegerente de Movimiento Migratoria y fue emitida el pasado 8 de octubre del 2020.