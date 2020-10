Denisse Dibós: "Me levantó el amor de mi hija. Me decía, mami tranquila, yo te voy a cuidar"

Denisse Divós, reconocida por su pasión en la actuación, canto, baile y producción musical, confesó a Wapa.pe el duro proceso que fue enterarse que tenía cáncer de mama y cómo lo enfrentó junto a sus hermanas, quiénes también fueron diagnosticadas con la misma enfermedad en su momento.

Por ello, la intérprete invocó con un mensaje de reflexión, la prevención y no bajar la guardia. A su vez, nos narró los cambios que trajo la pandemia en su vida.

¿Hace cuánto tiempo fuiste diagnosticada con cáncer de mama?

Yo tuve cáncer de mama hace dos años y medio, y estoy bien. He batallado con esta enfermedad y estoy contenta de estar vida porque siento que he pasado lo peor.

Me siento sana, siempre previniendo y haciendo mis chequeos constantes.

¿Tuviste hermanas que también tuvieron cáncer?

En mi familia hay mucha historia sobre el cáncer de mama. Nosotros somos 10 hermanos, de las 7 mujeres, 3 han tenido cáncer de mama.

Una fue nuestra maestra, y siento que nos salvó la vida a las demás, Solagne. Ella murió hace 15 años luego de batallar durante un año. La segunda, Betina, luchó duro y hace 5 años está libre del cáncer. Después, me pasó a mí pensando que nunca me daría.

El cáncer no discrimina, le puede pasar a cualquiera, no te imaginas cuándo y es muy fuerte.

¿Cómo fue tu experiencia al ser detectada con cáncer de mama?

Siente que te mueres, que estás agonizando, cuando te dicen que tienes cáncer, pero hay que respirar y saber informarse.

Durante el tratamiento hubo días que no podía hacer nada, me dolía el cuerpo entero, no podía ni dormir por el dolor, pero sabía que iba a pasar. Hay que estar con los ánimos bien altos, no dejarse caer.

¿Cómo actuaron tus hijas al saber que tenías cáncer?

Lo que más me levantó fue el amor de mi hija chiquita. Le conté la verdad sin asustarla. Me dijo: “Mami tranquila. Yo te voy a cuidar, te cuido tu herida”, me comentaba cuando llegaba de mis operaciones.

En el mes de la prevención, eres imagen de la lucha contra el cáncer de mama de Estée Lauder Companies

La campaña de prevención para mí es algo muy personal. Un testimonio que tengo qué comunicar con todas las mujeres. Pues, siento que este lazo rosa no solo es un símbolo, es algo que nos une a todas que hemos sido afectadas de alguna manera.

No hay que dejarnos. No busquemos escusas. Entiendo que hay muchas mujeres que desean realizarse el examen, pero no tienen el acceso económico. Por eso, esta campaña busca comprar aparatos de mamografía y llevarla hacia mujeres de bajos recursos, así puedan acceder a ella, sea gratis y sean diagnosticadas.

Qué consejo darías como prevención desde casa

La primera prevención está en nuestras manos. Tocarnos. Reconocer nuestras glándulas mamarias. Estar pendientes de cualquier cambio, si está inflamado o duro desde una pequeña cosita, ir al médico y consultar. Y, desde casa hacerlo todas las semanas.

Qué mensaje le darías a las personas que están enfrentando el cáncer

Respirar, saber e informarse en qué estadio estás. Ir paso a paso, dependiendo de lo que te diga el doctor. Tomarlo con calma, porque cada caso es particular y diferente.

Por supuesto que podemos vencer esta enfermedad si la detectamos a tiempo, aunque sea un año difícil, con voluntad y fe podemos lograrnos.

Tu participación en ‘Te volveré a encontrar’

Me siento feliz de haber compartido con tanta gente (el público) durante los meses de cuarentena, al distraerlos en otra cosa desde casa.

¿Cómo fue trabajar con Alondra García Miró en la telenovela?

Es una chica sensata, muy humilde. Es hermosa por fuera y por dentro, tiene un gran corazón. Hicimos una linda amistad.

¿Qué ha sido lo más difícil de enfrentar en esta pandemia?

No ver a mi equipo de trabajo, mis alumnos y al público de las obras de teatro; hasta ahora me es difícil de procesar, duro. Pero tengo la aceptación que será así, a seguir trabajando.

Los cambios tras la cancelación de obras de teatro por la COVID-19

Difícil como productora, saber que tenía cuatro producciones este año y tenía a tantas personas esperando ese trabajo, y se quedaron sin eso. Me llena de tristeza o frustración, por eso, no hemos parado de trabajar.

El 15 de octubre se estrenó ‘Bajo terapia’ de manera streaming a precios accesibles.

¿Actriz, cantante o productora musical?

Amo hacer producciones musicales, pero lo hice como una necesidad en nuestro país. Pero mi verdadera felicidad es actuando en un musical.

Al finalizar, dejó un saludo a los seguidores y seguidoras de la revista Wapa.

No se dejen, vamos. Tomar conciencia en este mes de prevención.

Somos mujeres guerreras y cariño a los hombres que apoyan en esta enfermedad, quienes también pueden tener esta enfermedad, aunque con menor probabilidad, mucha fuerza a todos.