Karla Tarazona: "Si me quieren demandar, háganlo, tengo cómo demostrar"

Karla Tarazona en medio del tema legal que enfrenta con el padre de sus hijos, se pronunció sin inconveniente ante la posible demanda que le haría Olenka Cuba, la última pareja de Leonard León.

La locutora de radio fue consultada por la declaración de Cuba, quién expresó su molestia hacia la presentadora y dejó entrever que se haría cargo de sus palabras de manera legal.

"Yo lo único que te puedo decir es que ella tiene dos demandas y se le viene una más, pero no es de Leonard. Así ella se vaya a la cárcel, no me interesa. Ella verá las consecuencias de su propia lengua", sostuvo Olenka.

Ante ello, la exconductora de Latina prefirió no dar importancia al tema, indicando que no le preocupa al estar enfocada en sus proyectos.

"¿De quién? No sé de quién me hablas. Si quieren amenazarme, si me quieren demandar, háganlo, gracias a Dios tengo cómo demostrar muchas cosas y siempre digo: el tiempo da las mejores cosas", indicó Karla.

Karla Tarazona confiesa que sus hijos se llevan bien con su nueva pareja

“Fue lo primero que pidieron después de la pedida de mano. Dijeron: ‘¿Cuándo llega el hermanito?’. Falta la princesa, eso no se descarta, pero todo tiene su momento. Practicamos todos los días.”, expresó Karla a ‘Trome’.

Pero esta no es la primera vez que Karla Tarazona demuestra que su novia se lleva muy bien con sus hijos. En anteriores ocasiones, la modelo ha publicado videos en su cuenta de Instagram, en donde se ve cómo los menores juegan con el empresario.

¿Quién es la pareja de Karla Tarazona?

El hombre que conquistó a la expresentadora de Latina se llama Rafael Fernández y es un empresario chinchano de 43 años.

En un reportaje del programa de Magaly Medina, Fernández expresó sus sentimientos y cualidades por la que se enamoró de Karla, madre de tres niños: “Es bien ’chamba’ y súper humilde, es lo que más rescato de ella”.