Ricky Martín asombra al lucir interés en videoclip de Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia en medio de la grabación de su videoclip 'ULa la' con los artistas Randy Nota Loca y Danie el travieso, fue sorprendida por Ricky Martin, al demostrar su interés por su nueva producción.

Por medio de Instagram, el conductor Rodrigo González expuso una fotografía donde el puertorriqueño expresaba con un 'me gusta' su alegría por el videoclip de la salsera.

En la imagen que destacó el boricua, la intérprete de Cobarde posaba junto a los dos colaboradores de su nuevo sencillo durante una escena de su próximo lanzamiento.

Foto: Instagram Rodrigo González

Yahaira Plasencia compartió una parte de su nueva canción

La joven emocionada por su primera canción en medio de la pandemia, realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram con Sergio George.

Ante ello, el productor animó a Yahaira a revelar un adelante del nuevo sencillo tras confirmarse la participación del reggaetonero Randy Nota Loca.

Yahaira Plasencia en Instagram respondió a usuaria tras criticar su figura

Por medio de su plataforma digital, la cantante detectó a una cibernauta dándole un "consejo" sobre su figura:

“Para la mano Yaha, ya no se te ve tan natural. Te lo dice una fan que te quiere y quiere lo mejor para ti”, indicó la usuaria en redes.

Ante ello, Placencia respondió. “Hermosa, muchas gracias por tu comentario, pero ¿la mano de qué? Yo lo único que me puse en el rostro fue ácido hialurónico en la nariz que lo dije, y ahora un poco en los labios. Yo no tengo operaciones en la cara, en el cuerpo sí, solo la lipo, que también lo dije. Relajen, que no tiene nada de malo operarse o querer verse mejor. Vivamos y dejemos vivir”.