Karen Schwarz denuncia ser acosada por desconocido durante año y medio

Karen Schwarz decidió no callar más y hacer público una denuncia de acoso por parte de un desconocido, quién hace un año y medio viene escribiéndole tras tener al parecer, una afición por sus sandalias. Tanto así, que ha llegado a escribirle a su esposo Ezio Oliva.

“Yo la verdad que he decidido bloquear a esta persona porque en verdad no tiene cara, pero se crea otra cuenta y así y tiene como una obsesión con mis pies y unas sandalias que tengo (...) En mi programa lo saben porque al inicio yo me reía. Decía: quizá es un enfermito que le gusta mis pies, pero no, eran mis sandalias", confesó la presentadora a "En Exclusiva.

Aunque al inicio la conductora no le tomó importancia, al percatarse que conocía información personal sobre ella se preocupó:

“Por ejemplo, llego un día al canal y le escribe a Danitza, quien para conmigo, y le dice que ya sabe que Karen se va a poner sandalias negras y cosas así. Ya me preocupé porque sabe a qué hora llego al canal, qué uso, qué tengo”, agregó.

Además, el sujeto a quién no tiene todavía identificado, ya le ha escrito a Ezio Oliva. “Ya le escribió a Ezio y le dijo: ojalá puedas oler los pies de tu esposa con esas sandalias que tanto quiero oler”.

A su vez, Karen expresó que no sabe cómo denunciarlo al no conocer su identidad. “En uno de los mensajes me puso que ya había olido mis sandalias, así que yo no sé dónde, no sé si está cerca a mi entorno. Yo no me preocupo".