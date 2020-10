Junior Silva tras su gran transformación: "Me confunden con galán de telenovela"

El actor Junior Silva que ganó popularidad con su personaje de ‘Pollo gordo’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’, hace unos días dio una entrevista al programa ‘En boca de todos’ donde sorprendió con su gran transformación, al perder 11 kilos.

El emprendedor contó todo el proceso que debió realizar para poder perder eso kilos demás y reveló que cambiar sus hábitos no fue una tarea fácil.

“He bajado aproximadamente 11 kilos. Me despierto 6:50 a.m. para sacar a mi hijo (su mascota) y luego empiezo mi día. Empecé corriendo tres kilómetros, ahora ya corro doce kilómetros”, manifestó.

Además, agregó: “He cambiado mis hábitos, he cambiado mucho, he sacado mi mejor versión. Yo tenía en la puerta de mi casa una camisa que no me quedaba porque estaba gordo, yo la miraba todos los días y decía en algún momento me va a quedar, y me llegó a quedar”.

Junior Silva dice que ahora lo confunden con Christian Meier

En otro momento de la entrevista, Junior Silva bromeó que ahora lo confunden con galán de telenovela por la calle. “En la calle me dicen Christian Meier y yo tengo que bajarme la mascarilla para decirles que no soy”, contó sonriendo.

Asimismo, también reveló que ya está terminando con sus proyectos actorales. Además, indicó que se encuentra feliz porque durante la pandemia pudo reinventarse y sacar desarrollar su lado emprendedor al abrir su propio negocio.

Junior Silva lanza emprendimiento a pesar de la crisis

El actor en vez decidió no ver el panorama negro, ya que el coronavirus hizo que muchos negocios cerraran. Silva vio una oportunidad y ahora ha abierto su primer negocio, el cual se trata de una pollería.

“Les voy a contar algo que recién puedo decir... Tenía que esperar a que todo esté listo. Tengo muchos nervios, pero sé que vale la pena. Hoy me sumo a todos los peruanos emprendedores y les presento a @shoppobraseria, una brasería que nació con mucho cariño”, con este texto reveló su incursión en el negocio de la comida.