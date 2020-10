Verónica Linares responde fuerte a ataque de usuario: "No lo voy a permitir"

Verónica Linares rompió su silencio a través de su cuenta de Twitter luego de haber sido criticada por un usuario que cuestionó su rol de periodista y madre.

TAMBIÉN LEE: Karen Schwarz divierte a sus fans con inesperado final de parodia

La periodista tras convertirse en mamá por segunda vez, por medio de su red social recibió un desatinado comentario donde la desacreditaban como profesional, indicando que mejor se vaya a dar de lactar a su bebé.

¿Qué respondió Verónica Linares a usuario?

Como se conoce, la conductora retornó a la pantalla chica hace unas semanas después de dos meses de licencia por su gestación. Sin embargo, no se quedó callada y habló fuerte ante las desatinadas palabras en su contra.

La figura de América TV indignada dejó en claro que todas las mujeres al ser madre no tienen por qué ser limitadas. Más bien, demuestran las diferentes habilidades que tienen tras cuidar a un hijo y continuar con su profesión.

“Que digan que tengo patrones, que me inventen tendencias políticas o insultos gafos, me llega. Pero lo que no voy a permitir es que digan que me vaya a dar de la lactar o que me dedique a la maternidad. Las mujeres podemos ser madres, dar teta, trabajar y mil cosas más. Estúpidos”, comentó la comunicadora.

Verónica Linares presentó a su hermosa bebé recién nacida

La figuras de América Televisión anunciaron durante el programa de América Noticias que la pequeña de Verónica había nacido el jueves 3 de setiembre durante la noche, sin ningún inconveniente.

Ante ello, Verónica Linares por medio de las historias de su plataforma digital, destacó un hermoso retrato del instante que cargaba a su pequeña recién nacida, acompañada de su esposo.